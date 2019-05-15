[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Власть, Регуляторная политика
  277  0
Все про:земля (319) Киев (1919) Киевсовет (160) Россия (3795)

 Власти Киева на пятом году войны запретили выделять землю российским госкомпаниям

Киевский городской совет ввел запрет на передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора.

Соответствующее решение поддержал 61 депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Решение предусматривает введение моратория на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25%, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

"Такое решение действительно назрело уже давно. Мало того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы, и примут аналогичные решения. Не исключаю, и даже очень надеюсь на такое развитие событий, при котором принято сегодня Киевсоветом решения ляжет в основу законопроекта, запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора на общенациональном уровне", – отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127055
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьВласти Киева на пятом году войны запретили выделять землю российским госкомпаниям
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх