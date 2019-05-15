 Власти Киева на пятом году войны запретили выделять землю российским госкомпаниям

Соответствующее решение поддержал 61 депутат, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Решение предусматривает введение моратория на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25%, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

"Такое решение действительно назрело уже давно. Мало того, убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы, и примут аналогичные решения. Не исключаю, и даже очень надеюсь на такое развитие событий, при котором принято сегодня Киевсоветом решения ляжет в основу законопроекта, запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора на общенациональном уровне", – отметил один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

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