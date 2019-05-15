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 Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции и сносе "хрущевок"

Минрегион совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Гипроград" имени Ю. Белоконя завершил разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"С 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с тех пор реконструкция этих домов на практике так и не смогла состояться из-за несовершенства законодательства. Например, из-за наличия требования об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение будущей реновации. Также проблемным остается механизм выдачи компенсации, определение источников финансирования и многих других аспектов", – напомнил Парцхаладзе.

"Поэтому мы разработали новый законопроект, который учел предыдущий опыт и содержит максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья. Его принятие в дальнейшем сможет, наконец, запустить этот долгожданный процесс в Украине на практике", – добавил заместитель министра.

По словам Парцхаладзе, новый законопроект учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только пятиэтажек.

Документ определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов, определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе, а также совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья.

Кроме того, документ предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, регламентирует максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Замминистра добавил, что новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров.

Как сообщалось, ранее Парцхаладзе заявлял, что в новом законопроекте Минрегион предложил снизить порог согласия жильцов на снос "хрущевок" со 100% до 75%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127045
 
 
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