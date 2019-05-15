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 Минагрополитики отрицает возможность возникновения дефицита сахара

Сокращение производства сахара в Украине не приведет к дефициту этой продукции на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

По оперативным данным министерства, по состоянию на 13 мая сахарная свекла посеяны на площади 218 тыс. га, что составляет 89% от прогноза.

"Даже по пессимистическим прогнозам, учитывая большое количество осадков, только с посеянной площади можно будет получить (при самой низкой урожайности и сахаристости сырья за последние три года соответственно в 475 ц/га и 16,2%) в пределах 10-10,5 млн тонн сахарной свеклы и произвести в пределах 1,3-1,35 млн тонн сахара, что полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка на сезон 2019/2020 МГ", – сказано в сообщении.

В Минагрополитики напомнили, что в 2018/2019 маркетинговом году переработку сахарной свеклы осуществляли 42 сахарных завода, которые выработали 1,82 млн тонн сахара при потребности внутреннего рынка в 1,3 млн тонн.

"Переходящие запасы сахара прошлых лет на начало текущего маркетингового года оцениваются в объеме 390 тыс. тонн, что соответствует 4-х месячной потребности внутреннего рынка. С учетом собственного производства сахара из сахарной свеклы и переходящих запасов, внутренний рынок в полном объеме обеспечен свекольным сахаром собственного производства. Одновременно создан экспортный потенциал в объеме не менее 600 тыс. тонн", – подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, по прогнозам ассоциации "Укрцукор", в этом году первые всходы сахарной свеклы пострадали от переувлажнения почвы и высокой влажности воздуха, из-за чего производство сахара в этом году может снизиться до 1,1-1,2 млн тонн, что приведет к дефициту на рынке.

По результатам 2018/2019 маркетингового года в Украине произведено 1,82 млн тонн сахара, что на 15% меньше чем годом ранее.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127037
 
 
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