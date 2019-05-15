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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Минэнергоугля (638) Насалик (328) электроэнергия (368)

 Насалик настаивает на запуске рынка электроэнергии с 1 июля

Новый оптовый рынок электроэнергии должен быть запущен с 1 июля 2019 года, согласно установленным в действующем законодательстве срокам.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в рамках проходящего в среду в Верховной Раде обсуждения темы нового рынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минэнергоугля будет настаивать на введении рынка с 1 июля. И все основное для этого у нас есть. И если кто-то не готов, пусть заявит об этом, и объяснит, по каким причинам он не справляется", – сказал министр.

Насалик отметил, что министерство разработало проект правительственного постановления, согласно которому решается вопрос определения поставщика электроэнергии на условиях специальных обязательств (ПСО), и рассчитывает на его принятие Кабинетом министров до конца месяца.

В свою очередь отвечающий за внедрение рынка в ГП "НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин подтвердил, что компания готова "частично взять эту ношу".

Как сообщалось, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук указал на определенные риски для запуска рынка электроэнергии с 1 июля в существующем виде, в частности высокую концентрацию рыночной власти у нескольких крупных игроков.

По мнению Андрея Геруса – председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и эксперта команды избранного президента Владимира Зеленского, – введение конкурентного рынка электроэнергии, которое начнется в июле 2019 года, необходимо перенести на 1-2 года, поскольку сейчас Украина не готова к нему.

Напомни, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года, согласно которой будет осуществлен переход от работы модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127027
 
 
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