 Порошенко подписал закон о государственном языке

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице главы государства в сети Twitter.

"Сегодня я имел высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – заявил Порошенко.

"Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине", – добавил глава государства.

Как сообщалось, накануне закон "О функционировании украинского языка как государственного" подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Перед этим народные депутаты отклонили проекты постановлений, которыми ряд их коллег предлагали отметить результаты голосования за закон и которые блокировали подписание закона спикером.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке 25 апреля . Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля.

Законопроект имеет множество пунктов, определяющих функционирование и поддержание украинского языка.

Так, законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей: руководство государства, депутаты; судьи, прокуроры; служащие Национального банка Украины; лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту; педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Кроме того, компьютерные программы, которые реализуются в Украине, должны иметь интерфейс на украинском или английском языке, или на других языках Европейского союза.

Также закон обязвает органы госвласти, компании и СМИ иметь версии сайтов на украинском языке.

Согласно закону, языком телевидения и радиовещания будет украинский язык. Также увеличиваются квоты использования украинского языка на ТВ и радио.

Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Законопроект также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Согласно закону, сфера обслуживания и здравоохранения будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых отсрочено на несколько лет.

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