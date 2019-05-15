 "Укрзализныця" попросила 7 миллиардов компенсаций из госбюджета за перевозки пассажиров

Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам топ-менеджера, средства из госбюджета должны выделяться в соответствии со статьями 9 и 10 закона "О железнодорожном транспорте".

"Только факты: пассажирские электровозы у нас изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем вдвое. Из 7,1 млрд грн, о которых мы хлопочем, – 2,2 млрд грн недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров в 2016-2018 годы и 4,9 млрд грн капитальных затрат на пассажирские перевозки, которые фактически были осуществлены "Укрзализныцей" течение 2016- 2018 годов в связи с невыполнением статьи 10 закона "О железнодорожном транспорте", – уточнил Рязанцев.

Директор по экономике и финансам "Укрзализныци" отметил, что за 7 млрд грн компания могла бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых десятивагонных электричек.

По словам Рязанцева, физическое и моральное старение инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци" является следствием того, что услуги по пассажирским перевозкам компания предоставляет по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, к которому общество вынуждено прибегать, негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли в целом. При этом недополученные средства "Укрзализныце" не компенсируются.

"Укрзализныця не знает ни одного случая в своей истории, когда эти статьи закона выполнялись", – сказал Рязанцев.

В то же время, отметил директор по экономике и финансам "Укрзализныци", в соответствии со статьями 9 и 10 закона "О железнодорожном транспорте", тарифы на железнодорожные перевозки должны устанавливаться с учетом инвестиционной составляющей, а строительство и реконструкция объектов железнодорожного транспорта, приобретение подвижного состава для перевозок пассажиров, как и компенсация убытков от перевозки льготных категорий граждан, должны осуществляться с привлечением средств государственного и местных бюджетов.

Поэтому оправданным, по его мнению, было бы предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете. В компании напомнили, что по аудированной отчетности, убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок составили более 12 млрд грн.

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Как сообщалось, по международным стандартам, прибыль от хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" за 2018 составила 203,9 млн грн, что на 78% больше по сравнению с 2017 годом (89,4 млн грн).

В марте Кабинет министров утвердил консолидированный финансовый планакционерного общества "Украинская железная дорога" на 2019 год.

Согласно финплану, чистая прибыль компании в 2019 году прогнозируется в сумме 4,52 млрд грн, что больше плана на 2018 год на 3,81 млрд грн или в 6 раз.

Проектом плана на 2019 год предусматриваются капитальные инвестиции на сумму 18,02 млрд грн.

В том числе, запланировано приобрести и изготовить в 2019 году подвижного состава на общую сумму 5,08 млрд грн. В том числе около 2153 ед. грузовых вагонов (в том числе приобрести за счет средств ЕБРР около 2150 единиц полувагонов) и изготовить на собственных структурных подразделениях около 3 единиц на общую сумму 2,42 млрд грн, а также закупить 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric на сумму 1,57 млрд грн через механизм финансового лизинга.

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