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 "Днепропетровскгаз" призвал ускорить подписание договоров на обслуживание внутридомовых сетей

По состоянию на май текущего года на территории лицензированной деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" уже подписано 178 976 актов балансового разграничения на обслуживание внутридомовых сетей, однако ряд пользователей медлят с решением этого вопроса, что может привести к аварийным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газораспределительных сетей (ГРС), передает БизнесЦензор.

С 1 мая 2019 владельцы, балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. С принятием закона "О жилищно-коммунальных услугах", приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, приказа Минэнергоугля № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем, такая услуга стала рыночной.

"Города Покров и Марганец, что на Днепропетровщине – образцовые в этом вопросе. По инициативе городских властей и руководства ПАО "Днепропетровскгаз" в Марганце подписано 221 (100%) актов разграничения, а в Покрове – 292 (93%)", – отметил главный инженер ПАО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

На сегодня рыночная стоимость технического обслуживания внутридомовых сетей составляет в пределах 40-60 грн на одну квартиру в месяц. В услугу технического обслуживания домовых сетей входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода и прочее.

В то же время в компании указывают, что сейчас наблюдается сопротивление со стороны активистов, выступающих против подписания актов балансового и эксплуатационного разграничения с газораспределительными предприятиями.

"Такие действия (ОСМД, местной власти, владельцев недвижимости) объясняются попыткой уйти от ответственности за состояние сетей в доме и желанием получать деньги сожителей на содержание управителей и их деятельности. Отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может привести к аварийным ситуациям", – подчеркивают в компании.

В ПАО "Днепропетровскгаз" надеются, что к началу отопительного сезона в регионе будет заключено 100% договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей и безопасность газоснабжения будет осуществляться на постоянной основе.

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Напомним, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более чем 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127019
 
 
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за 10 лет проверяющие в квартире были 10 раз - зашли, посмотрели и вышли. А нет, еще спичку запалили и поднесли к вытяжке. Все. За что они собрались брать по 40-60 грн. в месяц?
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БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги"Днепропетровскгаз" призвал ускорить подписание договоров на обслуживание внутридомовых сетей
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