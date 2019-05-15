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Все про:Кабмин (3109) увольнение (265) ГФС (1297) Кривицкий (1) Саенко Александр Сергеевич (36) Бамбизов (4)

 Кабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы

Кабинет министров уволил исполняющих обязанности заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

Об этом после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уволили Кривицкого и Бамбизова", – сказал министр.

Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Бамбизов – за налоговое.

Кабмин назначил их в июле 2018 года. До назначения Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, Кривицкий – Волынскую таможню ГФС.

Виктор Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.

Как сообщалось, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127016
 
 
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Такое впечатление, что Кто-то усиленно решает вопрос кадрового обеспечения не только для Теневого Кабинета Министров, но и для основных Теневых органов исполнительной власти, чтобы в час «Х» ключевые должности были укомплектованы готовыми кадрами.
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...и кто же это мог бы быть? Кабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы - Цензор.НЕТ 1537 ...этот Кто то...и о каком таком часе икс речь идти может... Кабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы - Цензор.НЕТ 1537...какие то видать никому не веданные, глубокие тайны всех тайн....масонские или сионских мудрецов... Кабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы - Цензор.НЕТ 1537
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что ж такой мор пошел на увольнения из фикальной службы... прямо как клоаку прорвало...
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин уволил двух заместителей главы Фискальной службы
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