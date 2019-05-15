 Глава Совета Нацбанка пояснил причины укрепления курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Рост курса гривни обусловлен следующими факторами: мощными инвестициями нерезидентов в ОВГЗ – с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 млрд грн (в более в 5 раз). По оценкам НБУ, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4% от их общего объема в обращении одновременно на начало года этот показатель составлял менее 1%", – отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ также указал на продолжение экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая при относительно удачной конъюнктуре на мировых рынках, а также активизацию экспорта металлопродукции при достаточно высоких ценах на мировом рынке стали и железной руды.

Данилишин, добавил, что на курс также повлияло привлечение долгового капитала Украиной а первом квартале (529 млн евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего государственного займа 2018 года на сумму $350 млн)

"Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину, Национальный банк значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. В результате за январь-апрель 2019 года международные резервы НБУ выросли на $0,93 млрд", – подчеркнул глава Совета НБУ.

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Однако, по словам Данилишина, определенные курсовые скачки на валютном рынке возможны летом.

"С учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов с ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривневых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков является спрос населения на валюту", – отметил глава Совета НБУ.

При этом Данилишин подчеркнул, что население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, а текущие электоральные события, а также последние решения судов по "Приватбанку не имеют пока значительного влияния на финансовые рынки.

"Кроме того, сейчас мы видим, что иностранных инвесторов не отпугивает течение электоральных событий в Украине. Они продолжают достаточно активно покупать украинские государственные ценные бумаги", – указал глава Совета НБУ.

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