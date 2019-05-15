[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Финансы
  584  0
Все про:гривня (580) Данилишин (51) курс (482) Совет НБУ (61)

 Глава Совета Нацбанка пояснил причины укрепления курса гривни

Укрепление официального курса гривни на 5,5% с начала года обусловлено превышением предложения валюты над спросом на нее, что вызвано рядом факторов.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Рост курса гривни обусловлен следующими факторами: мощными инвестициями нерезидентов в ОВГЗ – с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 млрд грн (в более в 5 раз). По оценкам НБУ, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4% от их общего объема в обращении одновременно на начало года этот показатель составлял менее 1%", – отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ также указал на продолжение экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая при относительно удачной конъюнктуре на мировых рынках, а также активизацию экспорта металлопродукции при достаточно высоких ценах на мировом рынке стали и железной руды.

Данилишин, добавил, что на курс также повлияло привлечение долгового капитала Украиной а первом квартале (529 млн евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего государственного займа 2018 года на сумму $350 млн)

"Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину, Национальный банк значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. В результате за январь-апрель 2019 года международные резервы НБУ выросли на $0,93 млрд", – подчеркнул глава Совета НБУ.

Читайте также: За неделю гривна укрепилась почти на 30 копеек

Однако, по словам Данилишина, определенные курсовые скачки на валютном рынке возможны летом.

"С учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов с ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривневых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков является спрос населения на валюту", – отметил глава Совета НБУ.

При этом Данилишин подчеркнул, что население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, а текущие электоральные события, а также последние решения судов по "Приватбанку не имеют пока значительного влияния на финансовые рынки.

"Кроме того, сейчас мы видим, что иностранных инвесторов не отпугивает течение электоральных событий в Украине. Они продолжают достаточно активно покупать украинские государственные ценные бумаги", – указал глава Совета НБУ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3127004
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыГлава Совета Нацбанка пояснил причины укрепления курса гривни
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх