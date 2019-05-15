 Минфин сократил поступления от продажи облигаций в 2,5 раза

В частности, Минфин 14 мая разместил гривневые облигации на 2,5 млрд грн и валютные на $57,5 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Согласно данным Минфина, размещены ОВГЗ со сроком обращения 112 дней на 418,84 млн грн под 18,37% годовых, 175 дней – на 773,93 млн грн под 18,4% годовых, 357 дней – на 677,33 млн грн под 18,39% годовых, 763 дня – на 499,5 млн грн – 17,81% годовых, 1 092 дня – на 90 млн грн под 17% годовых.

Кроме того, бумаги в валюте размещены со сроком обращения 323 дня на $57,602 млн под 7,25% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 7 мая после понижения Нацбанком учетной ставки с 18% до 17,5% годовых, добилось снижения ставок по большинству гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В частности, ставки отсечения по четырех- и шестимесячным ОВГЗ просели на 0,5 процентных пункта – до 18,5% годовых, а средневзвешенные ставки размещения – соответственно на 0,64 п.п. и 0,58 п.п., до 18,33% и 18,41% годовых.

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