 Кабмин одобрил обязательство Украины согласовывать решения в энергетике с Еврокомиссией

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

Также Кабмин поддержал внесение в Верховную Раду законопроекта о ратификации изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Ратификация изменений и дополнений в приложение XXVII откроет для Украины возможность более глубокой секторальной интеграции в области энергетики, сообщает Кабмин.

Кроме энергетики, это также цифровой рынок, таможенное сотрудничество, а также юстиция, свобода и безопасность.

Согласно документу, Украина обязуется проводить консультации с Европейской комиссией по совместимости с положениями acquis ЕС (права ЕС) любого законодательного предложения в сфере энергетики.

Кроме того, Украина воздерживается от введения в действие актов до того, как Европейская комиссия завершит оценку совместимости законопроекта праву ЕС.

"Приложение охватывает все энергетические рынки. В частности, в области электроэнергии предусмотрено внедрение директив и регламентов ЕС, касающихся условий доступа к сети для трансграничных перетоков электроэнергии, добропорядочности и прозрачности на оптовом рынке электроэнергии и надежности поставок электроэнергии и инвестирования в инфраструктуру", - сообщает Кабмин.

Для рынка газа предусмотрено внедрение требований Евросоюза относительно общих правил для внутреннего рынка газа, условий доступа к сетям транспортировки, надежности поставок, а также требований по тарифам на транспортировку.

На нефтяном рынке Украины должна имплементировать директиву ЕС об обязательствах государств-членов поддерживать минимальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов.

В сфере энергоэффективности Украины берет на себя обязательства по энергетическим характеристикам зданий, а также энергетической маркировке бытовой техники и оборудования.

Отдельно выписаны требования по эко-дизайну для связанных с энергопотреблением продуктов.

В области ядерной энергетики Украина, в частности, должна внедрить требования Евросоюза по защите от угроз, обусловленных воздействием ионизирующего излучения.

Также Украина берет на себя обязательства придерживаться европейских норм по надзору и контролю за перевозкой радиоактивных отходов и отработанного топлива, а также безопасного обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами.

Также предусмотрена имплементация Украиной сетевых кодексов ЕС в секторах газа и электроэнергии, в частности, Сетевого кодекса ЕС о балансировке газа в газотранспортных системах.