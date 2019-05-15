 РФ повысила экспортную пошлину на нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время она составляет $104,6 за тонну. Таким образом, пошлина повысится на $5,8.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая составила $72,22921 за баррель, или $527,3 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $11 с $10,4.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $33,1 с $31,3 за тонну, на темные - до $110,4 с $104,6.

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $33,1 с $31,3 за тонну, прямогонного (нафта) - до $60,7 с $57,5 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется нулевой. Пошлина на кокс увеличится до $7,1 с $6,7 за тонну.