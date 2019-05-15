 Украина ввела специальную пошлину на все российские товары

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины сообщает БизнесЦензор.
"15 мая правительство приняло инициированное Минэкономразвития решения о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", - говорится в сообщении.
С 1 августа 2019 года при ввозе в Украину товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.
"Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению", - говорится в сообщении.
Также сегодня Кабмин запретил ввоз российского цемента и фанеры.
Так это и есть основная часть импорта.
- Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в т.ч. - ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части, металлургия для их производства (металлы и теплоносители для них вообще вне конкуренции)) - на 26-29 млрд, вечнозелёных;
- Химическая промышленность (минеральные удобрения - 41.7%; органические химсоединения - 21.3%; продукты неорганической химии - 18.2%; фармацевтическая продукция - 4.3%; эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические, туалетные средства - 3.7%; мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы, воски, свечи, пасты, пластилин - 3.3%; прочие - 7.5%) - на 20-25 млрд.;
- ВПК («Если у вас много денег - вы покупаете американское. Если мало - Б/У или китайское. А вот если вы реально собираетесь воевать, то только русское») - но тут усего не говорят )), но начальные цифры не менее 31 млрд.;
- Металлы и изделия из них - на 30-36 млрд.;
- IT-услуги - 2,5 млрд.
Я уже не говоры про традиционные: АПК (от 25 лярдов), международные услуги и т.д. и т.п.
Ну как-то так.
Всем скоторылым и лаптемордым новость сия будет весьма актуальна