 Украина ввела специальную пошлину на все российские товары

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины сообщает БизнесЦензор.

"15 мая правительство приняло инициированное Минэкономразвития решения о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", - говорится в сообщении.

С 1 августа 2019 года при ввозе в Украину товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

"Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению", - говорится в сообщении.

Также сегодня Кабмин запретил ввоз российского цемента и фанеры.