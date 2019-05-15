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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:Кабмин (3109) пошлина (382) Россия (3795) санкции (1204)

 Украина ввела специальную пошлину на все российские товары

Кабинет министров Украины сегодня принял решение о введении специальной пошлины на все товары из Российской Федерации, кроме угля, бензина, фармацевтической продукции и газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины сообщает БизнесЦензор.

"15 мая правительство приняло инициированное Минэкономразвития решения о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция", - говорится в сообщении.

С 1 августа 2019 года при ввозе в Украину товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам.

"Уплаченная специальная пошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению", - говорится в сообщении.

Также сегодня Кабмин запретил ввоз российского цемента и фанеры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126970
 
   
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 Топ комментарии
 
Война по-украински - это когда ты торгуешь с агрессором, вопреки всему
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Почему Украина вообще покупает товары у страны, которая напала и спонсирует ее экономику??? дипломатические отношения не разорваны... так не ведет себя страна на которую нападают! слюнтяи у власти! Украине надо свой Черчилль, а не эти крысы обворовывающие страну и предающие ее... бесконечный позор!!! 6 лет войны и стыда за власти.
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А найти других поставщиков нельзя было за 5 лет, это же нада все еще настолько зависеть что не то что отказаться а даже повысить пошлину не могут.
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кроме угля, бензина, фармацевтической продукции и газа.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126970

Так это и есть основная часть импорта.
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Хочешь дополнительный акциз на бензин и газ? Чтоб потом орать про антинародный режим Порошенко?
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Ну дак реверс газа схавали, можно и остальное
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А найти других поставщиков нельзя было за 5 лет, это же нада все еще настолько зависеть что не то что отказаться а даже повысить пошлину не могут.
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Не основна а 100% частина. Брагу вони самі пьють, за кордон не женуть.
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Исключение составляют чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция" а что из раши ещё что то импортируется? может валенки и балалайки?
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До хрена чего. И возит расейское говно сюда не Порошенко, а твой сосед по лестничной клетке.
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то что ввозит парашенко с эрэф пошлиной не облагается!
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удобрения, химия, приборостроение, очень много
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Телевизоры бытовая техника куча куча всего запчатси на их жигули и газели которых у нас пол страны!Так что есть где разгуляться.
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Ну лови:
- Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в т.ч. - ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части, металлургия для их производства (металлы и теплоносители для них вообще вне конкуренции)) - на 26-29 млрд, вечнозелёных;
- Химическая промышленность (минеральные удобрения - 41.7%; органические химсоединения - 21.3%; продукты неорганической химии - 18.2%; фармацевтическая продукция - 4.3%; эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические, туалетные средства - 3.7%; мыло, ПАВ, моющие средства, смазочные материалы, воски, свечи, пасты, пластилин - 3.3%; прочие - 7.5%) - на 20-25 млрд.;
- ВПК («Если у вас много денег - вы покупаете американское. Если мало - Б/У или китайское. А вот если вы реально собираетесь воевать, то только русское») - но тут усего не говорят )), но начальные цифры не менее 31 млрд.;
- Металлы и изделия из них - на 30-36 млрд.;
- IT-услуги - 2,5 млрд.

Я уже не говоры про традиционные: АПК (от 25 лярдов), международные услуги и т.д. и т.п.

Ну как-то так.
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Война по-украински - это когда ты торгуешь с агрессором, вопреки всему
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С Приднестровского бугра вещаешь? Оттуда виднее, (р)узкочелюстное?
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Почему Украина вообще покупает товары у страны, которая напала и спонсирует ее экономику??? дипломатические отношения не разорваны... так не ведет себя страна на которую нападают! слюнтяи у власти! Украине надо свой Черчилль, а не эти крысы обворовывающие страну и предающие ее... бесконечный позор!!! 6 лет войны и стыда за власти.
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Да, а все, кому эта торговля не нравится это зрадофилы и агенты кремля. Вот потому и проиграл Петрушка на выборах, свиноботы ведь утверждали, что это лахта без права голоса пишет, оказалось все наоборот.
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А выиграл тот, кто со страной-агрессором никогда ничего общего не имел
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Всем скоторылым и лаптемордым новость сия будет весьма актуальна
Украина ввела специальную пошлину на все российские товары - Цензор.НЕТ 5998

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БизнесЦензорНовостиВластьУкраина ввела специальную пошлину на все российские товары
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