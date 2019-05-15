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 Кабмин запретил ввоз цемента и фанеры из РФ (обновлено)

Сегодня Кабинет министров ввел запрет на ввоз в Украину из РФ цемента, фанеры и их аналогичных материалов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Украины сообщает БизнесЦензор.

"Теперь к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, импорт цементной продукции из России на территорию Украины по итогам 2018 года составил почти $17 млн. Объем импорта фанеры из России в 2018 году составил около $19,7 млн.

Также сегодня Кабмин ввел специальную пошлину на все российские товары.

Как пояснил исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский, введение эмбарго на ввоз в Украину всей группы цементов из РФ продиктовано необходимостью избежать замещения цементом запрещенного клинкера, передает Интерфакс-Украина.

"После введения Украиной в августе 2018 года эмбарго на клинкер Россия изменила стратегию и начала экспортировать в Украину готовую продукцию с наибольшей добавленной стоимостью, то есть цемент. Если на конец 2018 года импорт в Украину российского цемента составлял 3,7% общего объема экспорта, то уже в январе 2019 года Россия стала практически одним из двух крупнейших импортеров цемента в Украину с объемом 37%", – рассказал Скильский.

По данным "Укрцемента", до введения эмбарго в 2018 году Россия импортировала в Украину около 850 тыс. тонн клинкера.

"Его можно пересчитать в цемент с коэффициентом 1,35. То есть, на украинском рынке оказывалось около 1,1 млн тонн российского цемента. При этом украинские предприятия производят клинкер и цемент в достаточном количестве и смогут легко заместить российский импорт, ведь сегодня их мощности задействованы примерно на 50%", – добавил Скильский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126969
 
 
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Забыли еще в этот список добавить скрепы и русский мир.
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Фанери? Супер, нарешті у РФ буде з чого нові Армати будувати... І на Суперджеті можливо буде вуглепластик імпортозамінити...
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Надо было потролить ********* и в этот список еще внести бензин и нефтепродукты.
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будут через ротердам + завозить теперь!
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непруха! а я только собрался прикупить фанеры, построить ераплан и... ну, дальше вы знаете.
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Лисичанский содовый регионалы развалили , порезали и продали , а теперь пищевую соду закупаем у московии...
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин запретил ввоз цемента и фанеры из РФ (обновлено)
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