 НАБУ сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардии

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о (бывшем) командующем Национальной гвардии Украины, генеральном директоре компании-застройщика и оценщике, которых задержали в этот же день (14 мая)", - сообщает НАБУ.

Действия экс-командующего Нацгвардии и генерального директора компании-застройщика квалифицируются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оценщика - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Позже стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,635 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. 14 мая детективы НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 14 мая, провоело обыски у должностных лиц Нацгвардии Украины и в частных компаниях по делу о схемах с недвижимостью на почти 82 млн грн.

Напомним, в декабре 2017 года в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом"сообщалось, что уволенный в начале мая руководитель Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров согласовал с ООО "Укрбуд Девелопмент" замену жилого комплекса, в котором нацгвардейцы должны были получить квартиры. Вместо ЖК "Аристократ" в центре столицы служащим выдали жилье в ЖК "Оберег" на окраине города, разница в цене квартир оценивалась в более 100 млн грн.