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 Киев и Львов вошли в рейтинг экономической эффективности городов

Киев и Львов вошли в топ-10 городов мира рейтинга экономической эффективностью Smart Locations of the Future 2019/20.

Об этом в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор.

"Киев на 5-м, Львов на 8-м месте в топ-10 городов мира рейтинге FDI Smart Locations of the Future 2019/2020 (подразделение Financial Times)", - сообщила Маркарова.

Первое место в рейтинге занял город Скопье (Македония). На несколько позиций Киев также опередили София (Болгария), Каунас (Литва) и Гданьск (Польша).

Рейтинг учитывает такие показатели, как стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса "А", размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в отелях, общая ставка налога на прибыль, совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключение промышленного предприятия к электросетям.Киев и Львов вошли в рейтинг экономической эффективности городов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126956
 
 
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