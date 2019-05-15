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 Кабмин введет новые санкции и пошлины против РФ, – Гройсман

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров введет пошлины и санкции против России.

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Мы введем зеркальные санкции против России, мы введем эмбарго на те товары, как в ответ, которые мы сегодня производим в Украине или можем заменить", - сказал Гройсман.

"Мы введем специальные пошлины на российские товары, для того, чтобы абсолютно достойно по этим трем направлениям дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что власти Украины будут настаивать на том, чтобы другие государства вводили санкции против РФ.

Смотрите, чем Украина может ответить на энергетическое эмбарго Кремля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126943
 
 
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в условиях ВОЙНЫ нужно вводить не какие-то там пошлины и санкции, а АБСОЛЮТНЫЙ запрет на любую торговлю с агрессором. И сделать это надо было ещё в самом начале агрессии, а не спустя 5 лет !
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БизнесЦензорНовостиВластьКабмин введет новые санкции и пошлины против РФ, – Гройсман
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