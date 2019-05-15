 МЭА снизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, ожидается, что мировой спрос на нефть в 2019 году составит 100,4 млн б/с.

Агентство ожидает, что страны, не входящие в ОЭСР, будут стимулировать мировой спрос на нефть в 2019 году, добавив 1,1 млн б/с, а Китай и Индия - 0,7 млн б/с. Рост спроса в странах ОЭСР, как ожидается, составит 0,2 млн б/с во главе с США.

Оценка спроса на нефть в прошедшем 2018 году была снижена на 70 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с, из-за пересмотра, главным образом, показателей стран, не входящие в ОЭСР, и стран Африки.

Нефтяные запасы стран ОЭСР в марте, по данным МЭА, снизились на 25,8 млн баррелей - до 2 млрд 849 млн баррелей, но оставались выше среднего пятилетнего уровня на 4 млн б/с.

Предварительные данные за апрель показывают, что, с одной стороны, в США и Японии наблюдался рост запасов, в то время как запасы в Европе снизились. Так, запасы США выросли на 24,7 млн баррелей из-за роста импорта нефти и увеличения запасов нефтепродуктов. Предварительные данные Японии показали увеличение запасов на 4,1 млн баррелей.