 Эксперт команды Зеленского рассказал, почему нужно отложить введение рынка электроэнергии

Об этом говорится в заявлении Андрея Геруса - председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и эксперта команды президента Владимира Зеленского.
"Обращаемся к правительству и Верховной Раде относительно необходимости переноса введения рынка электроэнергии минимум на 1-2 года до момента создания конкуренции и технической готовности. Это тот случай, когда качество реформы важнее скорости, и неправильное введение реформы может повлечь тяжелые и необратимые последствия", - говорится в заявлении.
По мнению Геруса, введение новой модели рынка сейчас приведет к огромным небалансам, скачку цен и кризиса неплатежей.
"Большая финансовая нагрузка, неплатежи, небалансы, большие размеры финансовых гарантий приведут к тому, что на рынке останутся только некоторые крупные поставщики. Поэтому такое введение рынка будет способствовать не увеличению, а уменьшению конкуренции на розничном рынке электроэнергии", - говорится в заявлении эксперта команды Зеленского.
Закон Украины "О рынке электрической энергии" Верховная Рада приняла в апреле 2017 года.
Одним из ключевых элементов закона является лишение государством права регулировать тарифы производителей электрической энергии. И с 1 июля 2019 саморегулирование украинского рынка должно происходить с помощью механизмов конкуренции, спроса и предложения.
"Но в Украине есть ключевое расхождение с другими странами, где такое вводилось. У нас нет конкуренции на рынке, а есть глубокая монополизация рынка. Следовательно, производители с 1 июля смогут выставлять любые цены на электроэнергию, не встречая реальной конкуренции, которая может ограничивать рост цен. Скачок цен с введением такого "либерализованного монопольного рынка" может составить 30% -60%", - считает Андрей Герус - эксперт команды новоизбранного президента Зеленского.
Он напоминает, что Антимонопольный комитет Украины в конце 2018 признал, что у ГП "НАЭК Энергоатом" и группы ДТЭК Рината Ахметова существует рыночная власть.
К тому же у ДТЭК - вертикальная интеграция: 80% от всей добычи угля, 80% от всех угольных электростанций, 7 предприятий облэнерго, которые контролируют более 40% поставок электроэнергии.
По подсчетам Геруса, 60% денег из каждой платежки за электроэнергию идет группе ДТЭК, это более 100 млрд грн в год.
"В выводах АМКУ утверждалось, что рыночная власть производителей электроэнергии не может быть реализована через техническое и ценовое государственное регулирование (Министерство энергетики и НКРЭКУ). Какая же теперь логика реформы - с 1 июля снять это регулирование, чтобы монополисты смогли полностью реализовать свою рыночную власть?", - говорит председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.
По словам Геруса, новая модель рынка имеет смысл, если существует конкуренция, присутствуют десятки участников и открыт импорт.
"Но что произошло в Украине за последние годы? ДТЭК в августе 2017 приобрела на приватизации блокирующие пакеты акций 5 крупных энергетических компаний: Западэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Днепрооблэнерго, Донецкоблэнерго; ДТЭК (с разрешения АМКУ) купила контрольные пакеты акций Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго; добыча угля компаний ДТЭК увеличился с 67% в 2013 году до доли более 80% в 2018 году (то есть произошла дальнейшая монополизация рынка сырья для угольных электростанций) ", - отмечает Герус.
Импорт электроэнергии в Украине тоже не был открыт. При этом в декабре 2017 года АМКУ выдал рекомендацию о необходимости открытия импорта электроэнергии.
"Но произошел полный саботаж этой рекомендации по стороны Министерства энергетики, НКРЭКУ и Совета Оптового рынка электроэнергии, который возглавлял в то время представитель ДТЭК. В то же время цена электроэнергии на бирже в Венгрии в последние месяцы была на 30%-60% ниже, чем тариф украинских угольных электростанций. И открытие импорта привело бы к конкуренции и снижении цены. Таким образом, в последние годы не реализовывались меры по усилению конкуренции, а наоборот происходила дальнейшая монополизация рынка", - отмечает эксперт команды Зеленского.
По словам Геруса, кроме проблемы монополизации рынка, существует еще ряд других проблем. Это - высокий объем неурегулированных долгов в размере более 36 млрд грн. Высокий объем перекрестного субсидирования: 60 млрд грн в год, которые небытовые потребители дополнительно оплачивают вместо бытовых потребителей.
"Такое перекрестное субсидирование будет ликвидировано до 01.07.2019. Но НКРЭКУ вместо того, чтобы отменить формулу Роттердам + и минимизировать перекрестное субсидирование, последние годы дополнительно поднимало тарифы. Если такие объемы обязательств будут наложены на государственные компании, то те будут вынуждены продавать свою электроэнергию дороже. А частные компании в то же время будут зарабатывать большую маржу", - считает эксперт.
"Очевидно, что больше всего в этой ситуации пострадают мелкие потребители, школы, больницы, детские сады, водоканалы, государственные шахты, коммунальные предприятия, малый и средний бизнес, которые получат наивысшую цену электроэнергии. Выигрывают от такой псевдореформы украинские олигархи, которые контролируют энергетические монополии. Они смогут выставлять любые цены на свою электроэнергию, понимая, что альтернативы для покупателя не будет. Именно поэтому некоторые монополии и их "агенты влияния" так активно проталкивают идею новой модели рынка, называя его "конкурентным рынком ", таким образом, вводя общество в заблуждение", - говорит Герус.
Начиная с того, что "авдвокаты" если они не "авокадо" должны знать как минимум о разделении властей В Украине. И,что законы в Украине принимает не президент а ВР. И закон по существу правильный. Даже ИКСПЕРД ХЕРУС против не возражают.Вопрос о сроках введения.
Що стосується прийняття законів, то ВР лише їх освячує, а не приймає.
да...і Президент в нас має право законодавчої ініціативи.
Але бачите, як ви все повернули - почали про розділ влад, а потім визнали, що розділу влад то у нас немає - бо при розділі влад - НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ, а кожен виконує свої функції. Обман розкрито.
Тому й заборонили малим приватним станціям продавати в мережу. Все просто - бо тоді вугільні ТЕЦ на літо треба спиняти...
скільки строк окупності атомної станції? я думаю, що вона ніколи не окупиться, оскільки ніхто рахує консервацію та утримання станцій після закриття, а також екологію та відібрані землі - тисчі гектарів. Так само і ТЕС - скільки забруднено земель та захворювання населення від викидів. Ніхто це не рахує.
А строки окупності вітряків та сонячних відомі. Всі ж практично вітряки та сонячні в Європі в приватних руках - їх навіть будують на продаж - наші алігархи там їх купують. Це значить, що вони вигідні.
але, якщо опалювати такою сонячно-вітровою електрикою будинок, гріти воду та телевізор, а ще зробити опалювальну тепличку-парничка, то ситуація стає трохи і вигідною.
Тим більше, що електрика може піти догори.
Там ще я поняття якості (сінусоідальність, сталість напруги і тд), але це для нас високі матерії...
Дорогі енергія, газ і вода - це ще більші гальма для розвитку. Економіці немає від чого відштовхнутися - лишається дешева робоча сила. А це вже призвело, що народ довго тримали на цій дешевизні робочої сили, що коли відкрилися шпарини - масовий виїзд людей.
Що стосується купівлі вітряків, та сонячних станцій, то небагато у нас людей, які спроможні те купити -та й ціна - це ціна гарного авто із салону.
Тут треба добре рахувати.
попадает не в тот карман... А спонсоры по судам поиздержались... Какой там рынок! Кормильцам подсобить надо.
"Призываем вас как можно скорее созвать совещание Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, чтобы критически проанализировать состояние внедрения новой модели рынка, выявить ключевые препятствия и устранить их", - написали они премьер-министру Владимиру Гройсману, главе комитета Верховной Рады по ТЭК Александру Домбровскому, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, и.о. министра финансов Оксане Маркаровой и главе НКРЭКУ Оксане Кривенко.
Фактически синхронно последовали похожие заявления представителей международных бизнес-ассоциаций в Украине. О том, что введение новой модели рынка электроэнергии должно состояться в запланированный срок - с 1 июля 2019 - завили в Европейской Бизнес Ассоциации и Международной торговой палате ICC. Апофеозом международной озабоченности стала публикация во влиятельном американском издании Politico...
Похоже, западные партнеры шлют Украине недвусмысленный сигнал о том, что реформа энергорынка находится в зоне их приоритетного внимания. И аргументы и них более чем серьезные. Во-первых, реформа энергорынка является одним из ключевых условий Меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи о стороны Евросоюза в размере 500 млн евро. Во-вторых, требование введение нового рынка электроэнергии было зафиксировано в программе кредитования со стороны МВФ (с 2015 года в рамках программы EFF, с октября 2018 невыполненные обязательства были перенесены в новую программу кредитования МВФ Stand-by). Речь идет о двух траншах в размере 1,2 и 1,3 млрд долларов США в мае и октябре текущего года. В-третьих, обещанные 500 млн евро кредита от Мирового банка, могут поступить только после транша МВФ.
До конца года Украине придется выплатить около 6,3 млрд долларов США по внешним долгам и валютным ОВГЗ. Игнорировать позицию крупнейших кредиторов в такой ситуации вряд ли получится. А значит, Украина уже в июле имеет все шансы получить новый рынок электрической энергии, сформированный по европейским лекалам.
Дело
Пішов ти нах.уй із своїм СіСіСєРом.
Добре я бачу про що, і розумію для чого ти пишеш. На Росії свою куйню пости, ви там фанати СіСіСєРа, Сраліна і т.п.
Пеця, деньги на том свете не нужны.
Все крупные гидроэлектростанции сконцентрированы в компании "Гидроэнерго", принадлежащей государству.
Атомная генерация, которой управляет компания "Энергоатом", принадлежит государству.
Ахметову принадлежат не все обл энерго, т.е. распределительные сети и некоторые ТЭЦ.
Установить условия и хай обслуживает.
Почему украинский народ должен страдать из-за 24,5% идиотов?
Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) приостановила лицензию кипрской компании, аффилированной с украинской инвесткомпанией "Конкорд Капитала" - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Решение принято в связи с несоблюдением компанией норм законодательства.
С 2015 года исполнительным директором Concorde Capital является экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.
Как известно, в августе 2017 года ИК "Конкорд Капитал" участвовала в приватизационном конкурсе блокирующего госпакета акций генерирующей компании "Западэнерго", проиграв ценовую конкуренцию компании Ornex, аффилированной с СКМ Рината Ахметова.
Ряд экспертов высказали предположение, что "Конкорд Капитал" участвовал в аукционе в интересах группы "Приват" Игоря Коломойского, безуспешно пытающегося установить контроль над "Западэнерго" с 2012 года.
В 2015 году компания "Бизнес-Инвест", учредители которой фигурируют в скандальной схеме вывода 1,82 млрд дол США из средств рефинансирования Приватбанка на счета кипрских офшорных фирм, подавала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% акций "Западэнерго".
И т.д. и т.п.