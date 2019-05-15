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 Энергетика
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Все про:Ахметов (796) Тарифы на электроэнергию (605) ДТЭК (533) Герус (34) электроэнергия (368)

 Эксперт команды Зеленского рассказал, почему нужно отложить введение рынка электроэнергии

Введение конкурентного рынка электроэнергии, которое начнется в июле 2019 года, необходимо перенести на 1-2 года, поскольку сейчас Украина не готова к нему.

Об этом говорится в заявлении Андрея Геруса - председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и эксперта команды президента Владимира Зеленского.

"Обращаемся к правительству и Верховной Раде относительно необходимости переноса введения рынка электроэнергии минимум на 1-2 года до момента создания конкуренции и технической готовности. Это тот случай, когда качество реформы важнее скорости, и неправильное введение реформы может повлечь тяжелые и необратимые последствия", - говорится в заявлении.

По мнению Геруса, введение новой модели рынка сейчас приведет к огромным небалансам, скачку цен и кризиса неплатежей.

"Большая финансовая нагрузка, неплатежи, небалансы, большие размеры финансовых гарантий приведут к тому, что на рынке останутся только некоторые крупные поставщики. Поэтому такое введение рынка будет способствовать не увеличению, а уменьшению конкуренции на розничном рынке электроэнергии", - говорится в заявлении эксперта команды Зеленского.

Закон Украины "О рынке электрической энергии" Верховная Рада приняла в апреле 2017 года.

Одним из ключевых элементов закона является лишение государством права регулировать тарифы производителей электрической энергии. И с 1 июля 2019 саморегулирование украинского рынка должно происходить с помощью механизмов конкуренции, спроса и предложения.

"Но в Украине есть ключевое расхождение с другими странами, где такое вводилось. У нас нет конкуренции на рынке, а есть глубокая монополизация рынка. Следовательно, производители с 1 июля смогут выставлять любые цены на электроэнергию, не встречая реальной конкуренции, которая может ограничивать рост цен. Скачок цен с введением такого "либерализованного монопольного рынка" может составить 30% -60%", - считает Андрей Герус - эксперт команды новоизбранного президента Зеленского.

Он напоминает, что Антимонопольный комитет Украины в конце 2018 признал, что у ГП "НАЭК Энергоатом" и группы ДТЭК Рината Ахметова существует рыночная власть.

К тому же у ДТЭК - вертикальная интеграция: 80% от всей добычи угля, 80% от всех угольных электростанций, 7 предприятий облэнерго, которые контролируют более 40% поставок электроэнергии.

По подсчетам Геруса, 60% денег из каждой платежки за электроэнергию идет группе ДТЭК, это более 100 млрд грн в год.

"В выводах АМКУ утверждалось, что рыночная власть производителей электроэнергии не может быть реализована через техническое и ценовое государственное регулирование (Министерство энергетики и НКРЭКУ). Какая же теперь логика реформы - с 1 июля снять это регулирование, чтобы монополисты смогли полностью реализовать свою рыночную власть?", - говорит председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

По словам Геруса, новая модель рынка имеет смысл, если существует конкуренция, присутствуют десятки участников и открыт импорт.

"Но что произошло в Украине за последние годы? ДТЭК в августе 2017 приобрела на приватизации блокирующие пакеты акций 5 крупных энергетических компаний: Западэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго, Днепрооблэнерго, Донецкоблэнерго; ДТЭК (с разрешения АМКУ) купила контрольные пакеты акций Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго; добыча угля компаний ДТЭК увеличился с 67% в 2013 году до доли более 80% в 2018 году (то есть произошла дальнейшая монополизация рынка сырья для угольных электростанций) ", - отмечает Герус.

Импорт электроэнергии в Украине тоже не был открыт. При этом в декабре 2017 года АМКУ выдал рекомендацию о необходимости открытия импорта электроэнергии.

"Но произошел полный саботаж этой рекомендации по стороны Министерства энергетики, НКРЭКУ и Совета Оптового рынка электроэнергии, который возглавлял в то время представитель ДТЭК. В то же время цена электроэнергии на бирже в Венгрии в последние месяцы была на 30%-60% ниже, чем тариф украинских угольных электростанций. И открытие импорта привело бы к конкуренции и снижении цены. Таким образом, в последние годы не реализовывались меры по усилению конкуренции, а наоборот происходила дальнейшая монополизация рынка", - отмечает эксперт команды Зеленского.

По словам Геруса, кроме проблемы монополизации рынка, существует еще ряд других проблем. Это - высокий объем неурегулированных долгов в размере более 36 млрд грн. Высокий объем перекрестного субсидирования: 60 млрд грн в год, которые небытовые потребители дополнительно оплачивают вместо бытовых потребителей.

"Такое перекрестное субсидирование будет ликвидировано до 01.07.2019. Но НКРЭКУ вместо того, чтобы отменить формулу Роттердам + и минимизировать перекрестное субсидирование, последние годы дополнительно поднимало тарифы. Если такие объемы обязательств будут наложены на государственные компании, то те будут вынуждены продавать свою электроэнергию дороже. А частные компании в то же время будут зарабатывать большую маржу", - считает эксперт.

"Очевидно, что больше всего в этой ситуации пострадают мелкие потребители, школы, больницы, детские сады, водоканалы, государственные шахты, коммунальные предприятия, малый и средний бизнес, которые получат наивысшую цену электроэнергии. Выигрывают от такой псевдореформы украинские олигархи, которые контролируют энергетические монополии. Они смогут выставлять любые цены на свою электроэнергию, понимая, что альтернативы для покупателя не будет. Именно поэтому некоторые монополии и их "агенты влияния" так активно проталкивают идею новой модели рынка, называя его "конкурентным рынком ", таким образом, вводя общество в заблуждение", - говорит Герус.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126935
 
   
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 Топ комментарии
 
Подружись с головой анелия. Не хотят повышения,потому что выборы? А ты хочешь повышения цены? Абы что молотить языком,бездари соевые.
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Ринок електроенергії не хотят, бо там ціна підвищиться, в тут на виборах голоси потрібно набрити. Брехуни.
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Космическая держава,2 место в Европе. а я у черзі за хлобом по три години стояв. Дитячі кросівки, югославські, були подарунком крутіше ніж зараз Тесла 3.

Пішов ти нах.уй із своїм СіСіСєРом.
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Ринок електроенергії не хотят, бо там ціна підвищиться, в тут на виборах голоси потрібно набрити. Брехуни.
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Подружись с головой анелия. Не хотят повышения,потому что выборы? А ты хочешь повышения цены? Абы что молотить языком,бездари соевые.
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имеется ввиду повышение для коломоев, которые питались по льготному тарифу, ферштейн?
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не Зе білам коментувати, тим паче "івановим" , чемодан -вокзал- і до х#йла
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а лайкнул Иванов Иван.а Парабеллум это шось еврейское?жд м сейчас комментировать можно их соплеменник президентом стал
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так нащо нам за Порошенка придумали такий ринок? Ринок, щоби ціна була нижчою, бо конкуренція, бо заробляють не на завищенні ціни, а на обороті. Значить це не ринок? - це профанація.
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Не пишите ерунды, если не разбираетесь в вопросе.
Начиная с того, что "авдвокаты" если они не "авокадо" должны знать как минимум о разделении властей В Украине. И,что законы в Украине принимает не президент а ВР. И закон по существу правильный. Даже ИКСПЕРД ХЕРУС против не возражают.Вопрос о сроках введения.
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разделение властей? - мені навіть смішно стало. Комедія з вами. І коли воно в нас розпочалося?
Що стосується прийняття законів, то ВР лише їх освячує, а не приймає.
да...і Президент в нас має право законодавчої ініціативи.
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Зачем пытаться выглядеть люмпеном? Все вы прекрасно знаете и понимаете. У нас не россия и любому президенту надо договариваться с группами интересов в ВР. И Януковичу и Порошенко и Коломойскому не говоря о том, что у групп депутатов есть и свои хотелки.
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Вже так надоговарювалися - і вся проблема в тому, що це шлях в нікуди і ми по ньому впевнено йдемо.
Але бачите, як ви все повернули - почали про розділ влад, а потім визнали, що розділу влад то у нас немає - бо при розділі влад - НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ, а кожен виконує свої функції. Обман розкрито.
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Я уже описал суть. Она понятна не только "адвокатам", "авокадам" не под силу.
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У нас не має ніякого ринку бо існує монополіст. Мова йде про вартість ресурсу на світовому ринку. Це, як я розумію, трохи різні речі.
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насправді в енергетиці є декілька незалежних виробників: Це "Енергоатом", Укргідронерго, та ТЕС, які розібрані між людями, в основному, я так розумію ДТЕК та ще в великих містах комунальних власниках ТЕЦів, а ще є менші виробники на сонці та вітряки та зовсім маленькі виробники, які продавали в мережу. Так, що ринок там можна було сформувати.
Тому й заборонили малим приватним станціям продавати в мережу. Все просто - бо тоді вугільні ТЕЦ на літо треба спиняти...
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ааа, Ви про це. Тут потрібно розбиратись із формуванням самого тарифу. Ахметов лобіює високу ціну на свої ТЕС за рахунок збитків державних АЕС та ГЕС. Зелена ж енергія на чесному ринку не конкуреноспроможна. Як я бачу, вона має розвиватись як альтернатива, а це можливо лише за високої вартості електрики взагалі. Натомість в нас, зелена енергія це засіб заробітку. Не повинен бізнес нормальний так розвиватись.
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це дуже спірно....
скільки строк окупності атомної станції? я думаю, що вона ніколи не окупиться, оскільки ніхто рахує консервацію та утримання станцій після закриття, а також екологію та відібрані землі - тисчі гектарів. Так само і ТЕС - скільки забруднено земель та захворювання населення від викидів. Ніхто це не рахує.
А строки окупності вітряків та сонячних відомі. Всі ж практично вітряки та сонячні в Європі в приватних руках - їх навіть будують на продаж - наші алігархи там їх купують. Це значить, що вони вигідні.
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звісно вигідні. Мені один швед років 5 назад (тут живе за нашою жінкою переїхав) розповідав, що буде бізнес розвивати - продавати населенню вітряки. Мовляв комплект панелі + вітряк це усього 30 кусків євро, за пару років окупається. Коли я йому сказав нашу вартість електрики... він у шоці був. Бізнес помер не народившись.
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отак ви вбили старт-ап і не додали поштовху економіці України.
але, якщо опалювати такою сонячно-вітровою електрикою будинок, гріти воду та телевізор, а ще зробити опалювальну тепличку-парничка, то ситуація стає трохи і вигідною.
Тим більше, що електрика може піти догори.
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опалювати важко. Сонця взимку недостатньо, а вітряк на будинок не усюди покладеш та й він дорогий до фраса.
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Ви знаєте мою позицію, я вважаю що "дешеві" газ, вода, електрика є гальмом для розвитку країни. Конкурувати слід не за рахунок їх вартості.
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ну в електриці можна конкурувати за рахунок лише вартості.
Там ще я поняття якості (сінусоідальність, сталість напруги і тд), але це для нас високі матерії...
Дорогі енергія, газ і вода - це ще більші гальма для розвитку. Економіці немає від чого відштовхнутися - лишається дешева робоча сила. А це вже призвело, що народ довго тримали на цій дешевизні робочої сили, що коли відкрилися шпарини - масовий виїзд людей.
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Звісно, а ось була би електрика дорога, було б вигідно купляти людям сонячні панелі та вітряки, а їх потрібно і можливо виробляти в Україні, а це нові робочі місця, зарплати і т.п., а яка користь з низької ціни?
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та вона була би....в 90-і роки порізали підприємства, які зараз могли би давати продукцію на експорт, а інші закрилися, то була би цікава ціна на зовнішніх ринках.
Що стосується купівлі вітряків, та сонячних станцій, то небагато у нас людей, які спроможні те купити -та й ціна - це ціна гарного авто із салону.
Тут треба добре рахувати.
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Ви ж чудово знаєте що більшість того що вироблялось у СССР було неконкурентоздатне, а те що було, не пустили би на ринки з політичних причин. Ми мали шикарні транспротні літаки, танки, системи радіолокації і що? НАТО не купує те що виробляють не члени блоку... Є дине що було, то це сировинна (дикунська) промисловість. Візьміть поляків, чи румунів. Хіба соціалістичний спадок їх витягнув? Ні, лише те що було збудовано під нові ринки. Ціна бо це імпорт, бо не має масовості. Колись і звичайнісеньке пластикове вікно коштувало... але за будь яких умов, дешеві газ, електрика і т.п. - гальмо для розвитку, бо не стимулює!
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Потому что все, что сделал Петя нужно будет переделывать по человечески.
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Переделывать, это мягко сказано, смысл переделывать собачьи будки, теперь надо все строить по новой.
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Робіть, потім по людські будуть переробляти усе що зробить Зе (хвала Богу що цього буде не багато), ми вже звикли, у нас так як почали з приходом комуняк у 1917 перероробляти так досі за кожної влади і перерробляють...
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Потому что есть такой город Роттердам, где очень много угля привозят и есть плюс, который
попадает не в тот карман... А спонсоры по судам поиздержались... Какой там рынок! Кормильцам подсобить надо.
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а когда раскажу что он вам ничего не должен?
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В конце апреля обеспокоенность возможным срывом запуска нового рынка электроэнергии выразили ключевые внешнеполитические стейкхолдеры. В совместном письме Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, директор Европейского Энергетического Сообщества Янес Копач, глава представительства Европейского инвестиционного банка (***) в Украине Жан-Эрик де Загон, управляющий директор **** в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директор Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц призывали срочно провести заседание Координационного центра по введению нового рынка электроэнергии.
"Призываем вас как можно скорее созвать совещание Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, чтобы критически проанализировать состояние внедрения новой модели рынка, выявить ключевые препятствия и устранить их", - написали они премьер-министру Владимиру Гройсману, главе комитета Верховной Рады по ТЭК Александру Домбровскому, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру энергетики Игорю Насалику, и.о. министра финансов Оксане Маркаровой и главе НКРЭКУ Оксане Кривенко.
Фактически синхронно последовали похожие заявления представителей международных бизнес-ассоциаций в Украине. О том, что введение новой модели рынка электроэнергии должно состояться в запланированный срок - с 1 июля 2019 - завили в Европейской Бизнес Ассоциации и Международной торговой палате ICC. Апофеозом международной озабоченности стала публикация во влиятельном американском издании Politico...

Похоже, западные партнеры шлют Украине недвусмысленный сигнал о том, что реформа энергорынка находится в зоне их приоритетного внимания. И аргументы и них более чем серьезные. Во-первых, реформа энергорынка является одним из ключевых условий Меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи о стороны Евросоюза в размере 500 млн евро. Во-вторых, требование введение нового рынка электроэнергии было зафиксировано в программе кредитования со стороны МВФ (с 2015 года в рамках программы EFF, с октября 2018 невыполненные обязательства были перенесены в новую программу кредитования МВФ Stand-by). Речь идет о двух траншах в размере 1,2 и 1,3 млрд долларов США в мае и октябре текущего года. В-третьих, обещанные 500 млн евро кредита от Мирового банка, могут поступить только после транша МВФ.
До конца года Украине придется выплатить около 6,3 млрд долларов США по внешним долгам и валютным ОВГЗ. Игнорировать позицию крупнейших кредиторов в такой ситуации вряд ли получится. А значит, Украина уже в июле имеет все шансы получить новый рынок электрической энергии, сформированный по европейским лекалам.
Дело
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Герус раньше был смотрящим от Коломойского в энергетическом секторе
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Надо отложить - ведь другая банда должна теперь влезть в это прибыльное дело.
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Какой "рынок" в заднице? Мы в "рынке" уже 28 лет - и что? До "рынка" ВВП Украинской ССР равнялся 293.2 млрд.долл .Госдолг = 0 млрд.долл. Космическая держава,2 место в Европе. Жителей 50.2 млн.чел. Электроэнергия-4 коп квт/час , и т.д и т.п. Пришли частные "эффективные менеджеры" и что на выходе? Подарили МВФ 150 шахт с ЯО на сумму 150 млрд.долл(по словам Кравчука ЛМ), всю экономику развалили, земли,воду,воздух отравили раундапом и ГМО продукцией,экологию убили. ВВП сегодня-126.7 млрд.долл,госдолг 114.7млрд.долл,население около 15 млн.чел(в лучшем случае).Развалены и сданы на металлолом целые отрасли экономики. Главным "достижением" считается выклянчить транш у МВФ. Дожили что на каждом чиновнике и олигархе -трусы китайского коммунистического антирыночного производства.Где результат? Если его нет- то вернуть все "прихватизированное " в собственность державы,прежде всего-энергетический сектор-основу экономики. Все АО-источник коррупции ,паразитические прослойки между производителем и потребителем-разогнать..Директора при СССР не были рукожопами и показывали результат.В США ,ЕС,Израиле таких "эффективных менеджеров"как у нас сейчас разогнали бы давно у удержанием нанесенного ущерба державе.
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Космическая держава,2 место в Европе. а я у черзі за хлобом по три години стояв. Дитячі кросівки, югославські, були подарунком крутіше ніж зараз Тесла 3.

Пішов ти нах.уй із своїм СіСіСєРом.
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Не сварись вуйко. Я пишу о "рынке" и плановой экономике в сравнении а не о " СіСіСєРе". Все в цифрах и фактах. А ты о колбасе,кроссовках,электрокарах и очередях.В этом году МВФ надо отдать 14.2 млрд.долл. И где на это брать гроши?
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И где на это брать гроши? там де завжди - працювати. Людина у якої є мізки, або дві руки, що не з .опи (як у москаля) ростуть, не має задавати питання де брати гроші, вона має питати куди їх витратити.

Добре я бачу про що, і розумію для чого ти пишеш. На Росії свою куйню пости, ви там фанати СіСіСєРа, Сраліна і т.п.
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Правильно: кредити витратив чиновник (велику частину вкрав собі), а відддати гоям з цін акцизів тарифів та інших податей.
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Ви жеброта завжди проблеми із мізками мали. Ці тарифи йдуть до держпідтприємства, а значить до бюджету. Бюджет йде на ваші сра.ні пенсії. Так що це не мені вони вигідні, а вам.
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Нарешті до тебе дошло що тобі вони невигідні. Може разом із зародженням центрального ганглія й лоховство "платить нада власть сказала" почне вивітрюватись Эксперт команды Зеленского рассказал, почему нужно отложить введение рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 3448
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Повесь красный флаг на стену и дрочи на него.
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Все гораздо проще,Ахметов еще не выполнил свой план по выкачиванию денег с украинцев.
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Самый рыночный саморегулирующийся конкурентный рынок электроэнергии с продавцом Ахметовым!
Пеця, деньги на том свете не нужны.
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потому что коломою впадло питать свои ферро-комбинаты по рыночной цене
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О каком рынке электроэнергии может идти речь, если 80% всех энергетической отрасли принадлежит Ахметову??? Это будет рынок одного феодала. Парашенка решил под конец своей каденции подложил такую мину Зеленскому. Хитрая бестия. После введения рынка одного феодала цена электроэнергии вырастет в 5-10 раз почти моментально. Если "рынок одного феодала" вводится с июля, то как раз к выборам в октябре цены и подскочат раз в 5 как минимум.
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Какие нах 80%.
Все крупные гидроэлектростанции сконцентрированы в компании "Гидроэнерго", принадлежащей государству.

Атомная генерация, которой управляет компания "Энергоатом", принадлежит государству.

Ахметову принадлежат не все обл энерго, т.е. распределительные сети и некоторые ТЭЦ.
Установить условия и хай обслуживает.
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Не треба перебільшувати. Найкрупніший виробник це Енергоатом, від його ціноутворення багато залежатиме. Маневрова генерація теж не вся рудого, ще є ГЕС.
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Предлагаю всем порохоботам, которые за "рынок электроэнергии", самим себе поднять цену на электроэнергию в 5-10 раз и радоваться, что Ахметов и его младшенький партнер Порошенко богатеют с каждым днем.

Почему украинский народ должен страдать из-за 24,5% идиотов?
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Экспэрд кристально честный и независимый, как и вся команда Зе.
Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) приостановила лицензию кипрской компании, аффилированной с украинской инвесткомпанией "Конкорд Капитала" - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Решение принято в связи с несоблюдением компанией норм законодательства.
С 2015 года исполнительным директором Concorde Capital является экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.
Как известно, в августе 2017 года ИК "Конкорд Капитал" участвовала в приватизационном конкурсе блокирующего госпакета акций генерирующей компании "Западэнерго", проиграв ценовую конкуренцию компании Ornex, аффилированной с СКМ Рината Ахметова.
Ряд экспертов высказали предположение, что "Конкорд Капитал" участвовал в аукционе в интересах группы "Приват" Игоря Коломойского, безуспешно пытающегося установить контроль над "Западэнерго" с 2012 года.
В 2015 году компания "Бизнес-Инвест", учредители которой фигурируют в скандальной схеме вывода 1,82 млрд дол США из средств рефинансирования Приватбанка на счета кипрских офшорных фирм, подавала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% акций "Западэнерго".

И т.д. и т.п.
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Украина не готова или Ахметов не готов?
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаЭксперт команды Зеленского рассказал, почему нужно отложить введение рынка электроэнергии
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