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 В "Борисполе" обнаружили 48 килограммов наркотиков

На территории международного аэропорта "Борисполь" было обнаружено груз наркотиков весом 48 кг, следовавший из Ирана в Канаду, транзитом через территорию Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления ГФС в Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"В веществах, находившихся в грузе общим весом 48 кг, при проведении экспресс-анализа были обнаружены наркотические вещества - гашиш и героин, а также психотропное вещество амфетамин", - сообщает ГФС.

Приблизительная стоимость изъятого груза на "черном рынке" составляет около $1 миллиона, сообщает ГФС.

ГФС вместе с СБУ начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины. В рамках этого дела прошли обыски, в результате которых были обнаружены наркотики.

Правоохранители расследуют деятельность международной преступной группы, члены которой наладили канал контрабандного перемещения наркотиков из стран Ближнего Востока через Украину в Канаду.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126933
 
 
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