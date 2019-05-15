 В "Борисполе" обнаружили 48 килограммов наркотиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления ГФС в Киевской области сообщает БизнесЦензор.

"В веществах, находившихся в грузе общим весом 48 кг, при проведении экспресс-анализа были обнаружены наркотические вещества - гашиш и героин, а также психотропное вещество амфетамин", - сообщает ГФС.

Приблизительная стоимость изъятого груза на "черном рынке" составляет около $1 миллиона, сообщает ГФС.

ГФС вместе с СБУ начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 УК Украины. В рамках этого дела прошли обыски, в результате которых были обнаружены наркотики.

Правоохранители расследуют деятельность международной преступной группы, члены которой наладили канал контрабандного перемещения наркотиков из стран Ближнего Востока через Украину в Канаду.