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 Google увеличит объем рекламы в своих сервисах

На главной странице поисковика Google в мобильной версии сайта и в приложении для смартфонов появится реклама, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Также реклама будет размещаться на новостном канале Discover (в российской версии — "Рекомендации") и в электронной почте Gmail, ее станет больше на YouTube, "Google-картах", а в результатах поиска появится галерея для рекламных объявлений.

"Компания хочет, чтобы пользователям было легче находить и покупать новые продукты, потому что они совершают покупки импульсивно, когда смотрят телевизор или сидят в ванной",— сказал вице-президент по разработке Оливер Хекманн.

Компания объявила о расширении рекламной площади для увеличения доходов от мобильных покупателей до конца 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126927
 
 
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