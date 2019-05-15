 Google увеличит объем рекламы в своих сервисах

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Также реклама будет размещаться на новостном канале Discover (в российской версии — "Рекомендации") и в электронной почте Gmail, ее станет больше на YouTube, "Google-картах", а в результатах поиска появится галерея для рекламных объявлений.

"Компания хочет, чтобы пользователям было легче находить и покупать новые продукты, потому что они совершают покупки импульсивно, когда смотрят телевизор или сидят в ванной",— сказал вице-президент по разработке Оливер Хекманн.

Компания объявила о расширении рекламной площади для увеличения доходов от мобильных покупателей до конца 2019 года.