 Казахстан может в этом году запустить работу банка низкообогащенного урана

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Технически все уже готово к приему. И если в мире где-то будет остановка, какая-то атомная станция не сможет купить топливо на рынке, то она сможет прибегнуть к нашим услугам, взять у нас низкообогащенный уран, переработать его в таблетки, далее в топливные сборки и обеспечить загрузку своего атомного реактора", - сказал Магауов.

Он подчеркнул, что в БНОУ, размещенном на площадке Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области, будут храниться не отработанные отходы, а сырье для производства топливных сборок.

"Это не ядерный мусор и не ядерные отходы, это гексафторид урана, он может пригодиться для производства топлива для ядерных реакторов. Его (сырье) не смогут использовать, потому что он низкообогащенный, степень обогащения его 4,7%. Он используется только для мирных целей, для атомных станций", - пояснил вице-министр энергетики.

Он добавил, что технически БНОУ уже готов принять сырье, последние проверки состоятся в августе.

"Технически все готово, прошло восемь заседаний объединенного комитета совместно с МАГАТЭ, по их линии было выделено финансирование для строительства отдельного здания для закупки контейнеров. Ожидаем, что в августе пройдет еще одно заседание объединенного комитета и в этом году уже банк заработает", - выразил надежду Магауов.

Он также напомнил, что МАГАТЭ в 2017 году провело тендер на закупку топлива, по результатам которого национальная атомная компания "Казатомпром" поставит 42 тонны сырья, а 48 тонн предоставит некая французская компания.

"Всего 90 тонн будет храниться на Ульбинском металлургическом заводе. Основное финансирование выделяется со стороны стран-участников. Мы со своей стороны обеспечим только бесплатное хранение и защиту", - заключил он.