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 Ядерная корпорация Китая и РФ подписали контракт на $1,7 миллиарда (обновлено)

China National Nuclear Power (CNNP, ядерная корпорация Китая) в ближайшее время планирует подписать с российским "Атомстройэкспортом" (АСЭ, входит в российскую госкомпанию "Росатом") генеральный контракт на блоки NN3-4 АЭС "Сюйдапу" стоимостью $1,7 млрд, следует из сообщения китайской корпорации на Шанхайской фондовой бирже.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Начало строительства энергоблоков планируется на октябрь 2021 года и август 2022 года, соответственно.

Как сообщалось, в минувшем марте ASE и CNNC подписали контракт на технический проект на блоки NN3 и 4 АЭС "Сюйдапу".

В июне 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" (г.Хулудао, провинция Ляонин, Китай) двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.

Тогда же "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство блоков АЭС "Сюйдапу", строительство IV очереди ТАЭС (блоки NN7-8), поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600 и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

В соответствии с подписанными контрактами, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7-8 ТАЭС и для блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2028 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126915
 
 
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