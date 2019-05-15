 "Укрзализныця" досрочно погасила 500 миллионов кредита "Ощадбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря улучшению операционной эффективности общество обеспечило досрочное и полное погашение первой части бридж-кредита Ощадбанка в размере 500 млн грн", - сказал Кравцов во вторник вечером.

Он подчеркнул, что выплаты Ощадбанку осуществлены "Укрзализныцей" без дополнительного привлечения кредитных ресурсов, досрочно и в полном объеме, что стало возможным благодаря улучшению операционной эффективности и максимально рациональному использованию имеющихся ресурсов.

"Это является продолжением нашей последовательной политики, когда в период 2017 - 2019 годов кредитный портфель "Укрзализныци" был уменьшен на 9,4 млрд грн", - отметил глава компании.

Председатель правления также напомнил, что бридж-кредит Ощадбанка так же, как и финансирование Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, были привлечены обществом в марте 2019 года. Заимствования осуществлены в национальной и иностранной валюте для рефинансирования части задолженности по еврооблигациям, что дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц.

Кравцов отметил, что поступления компании в 2018 году были увеличены на 13% по сравнению с 2017 годом, а чистая прибыль выросла на 78% к аналогичному показателю прошлого года, несмотря на рост рыночной стоимости основных составляющих операционных расходов.

"Ликвидность компании остается на стабильном уровне, что придает уверенности инвесторам в исполнении "Укрзализныцей" своих финансовых обязательств", - отметил глава компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует выпустить еврооблигации для рефинансирования текущей задолженности.

В марте компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила очередной процентный доход по ним. Кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. В частности, их предоставили Ощадбанк и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

Ранее "Укрзализныця" отчиталась о сокращении долгового портфеля с 34,2 млрд грн в декабре 2017 года до 30,8 млрд грн в августе 2018 года (на 9,94%).

В мае 2013 года "Укрзализныця" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.

В апреле 2018 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне объемом от 500 млн до 1 млрд грн на срок от трех до пяти лет до конца того же года, а также уже получила согласование министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн.

В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта "Укрзализныци" в иностранной и национальной валютах (IDR) до "B-" с "CCC"/"RD". Прогноз - "стабильный".

В конце 2018 года набсовет "Укрзализныци" совместно с Министерством инфраструктуры и комитетом Верховной Рады по вопросам транспорта заявили о необходимости провести реструктуризацию долговых обязательств ПАО с целью увеличить количество заимствований, структурированных в национальной валюте.