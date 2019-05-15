[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.17 29.2
 Макроэкономика
  2603  5
Все про:нефть (2228) Россия (3795) нефтепровод (61)

 Венгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL, которой принадлежит и словацкий НПЗ Slovnaft, согласилась выкачать из нефтепровода "Дружба" и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти из РФ.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Прокачка нефти по "Дружбе" восстановлена только частично - на менее значимой ветке Украина-Венгрия. Вторая, основная ветка нефтепровода, идущая через Польшу в Германию, до сих пор парализована.

"Чтобы гарантировать транспортировку кондиционной нефти через нефтепровод "Дружба" как можно быстрее, MOL, как многие другие компании в пострадавших странах, согласилась выкачать и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти", - говорится в ответе венгерской компании.

В сообщении MOL также говорится, что компания самостоятельно проведет очистку российской нефти, "используя новейшие технологии с добавлением чистой нефти".

Возобновления поставок нефти по "Дружбе" на территории Венгрии MOL ожидает во второй половине мая, "согласно договоренностям с российскими и украинскими транспортными компаниями".

В ожидании кондиционной нефти из трубы, компания, как говорится в официальном сообщении, работает без перерывов, используя предоставленные властями Венгрии стратегические резервы.

По разным оценкам, в нефтепровод "Дружба" попали от трех до пяти миллионов тонн некондиционной нефти - с повышенной долей хлоридов. В результате страны-импортеры в Европе на несколько недель лишились возможности получать российскую нефть. Убытки от аварии, по некоторым оценкам, составят не менее трех миллиардов долларов США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126908
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я правильно понял, венгры забирают 100 тыс тонн нефти за так? без оплаты? в качестве "большой спасибы" за очистку трубы?
 показать весь комментарий
 
так, але її десь потрібно зберігати, а це вже не безкоштовно. Вийдуть на нуль із часом. Мадяри знижують втрати москальні.
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо было бы, если б после выкачки венгры утопили в этой калабане орбана, х/йярто и всех ********.
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаВенгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский инаугурация Кабмин Коломойский Нафтогаз Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх