 Венгерская MOL согласилась выкачать 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Прокачка нефти по "Дружбе" восстановлена только частично - на менее значимой ветке Украина-Венгрия. Вторая, основная ветка нефтепровода, идущая через Польшу в Германию, до сих пор парализована.

"Чтобы гарантировать транспортировку кондиционной нефти через нефтепровод "Дружба" как можно быстрее, MOL, как многие другие компании в пострадавших странах, согласилась выкачать и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти", - говорится в ответе венгерской компании.

В сообщении MOL также говорится, что компания самостоятельно проведет очистку российской нефти, "используя новейшие технологии с добавлением чистой нефти".

Возобновления поставок нефти по "Дружбе" на территории Венгрии MOL ожидает во второй половине мая, "согласно договоренностям с российскими и украинскими транспортными компаниями".

В ожидании кондиционной нефти из трубы, компания, как говорится в официальном сообщении, работает без перерывов, используя предоставленные властями Венгрии стратегические резервы.

По разным оценкам, в нефтепровод "Дружба" попали от трех до пяти миллионов тонн некондиционной нефти - с повышенной долей хлоридов. В результате страны-импортеры в Европе на несколько недель лишились возможности получать российскую нефть. Убытки от аварии, по некоторым оценкам, составят не менее трех миллиардов долларов США.