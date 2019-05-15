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 Нацбанк отозвал лицензию у "Вернум Банка"

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у АО "Вернум Банк".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Единственный акционер АО "Вернум Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - сообщает НБУ.

АО "Вернум Банк" - седьмой банк, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Ранее Национальный банк уже отозвал лицензии у АО "БМ Банк", "Диви Банка", "КБ "Финансовый партнер", "Апекс-Банка", "Промышленно-финансового банка" и "Кредит Оптима Банка".

Процедура прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица стала возможным благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

"Вернум Банк" основан в 2009 году. На 1 января 2019 года его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

По размеру общих активов на 1 апреля 2019 года "Вернум Банк" занимал 75-е место (278,651 млн грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126905
 
 
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