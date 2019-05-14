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 Бизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике

Принятый закон №8449-д о "зеленых" аукционах создает конкуренцию на рынке альтернативной энергетики, является шагом для преодоления ряда кризисных и проблемных вопросов, однако стране стоит продолжать реформирования энергетической отрасли.

Об этом со ссылкой на ZIK сообщает БизнесЦензор.

Так заявил руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик, комментируя ожидания положительных изменений в отечественной энергетической сфере после принятия данного документа.

"Бизнес должен конкурировать за высокие тарифы на "зеленую" энергетику и имеющиеся объемы, которые государство способно "переварить". Принятый закон создает основу для этого - механизм аукционов. Однако, важными являются вопросы получения подключения к электросетям и стоимости такого присоединения, выделения земли и заключения договора купли/продажи электроэнергии. Эти "точечные" вопросы являются важными составляющими этой реформы. И от их надлежащего введения зависит эффективность реформы", – отметил он.

Эксперт также напомнил, что с 1 июля этого года должен заработать рынок электрической энергии, "который является большим по масштабам и значимости чем "зеленый".

"Эти две реформы следует проводить в комплексе, ведь реформирования одной отрасли отдельно от всего рынка - это очень рискованно", – добавил Гоцик.

По его мнению, до подписания президентом Украины и фактического вступления в силу закона №8449-д говорить об избежании кризиса в украинской энергетике все еще преждевременно.

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах. За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" проголосовал 251 народный депутат.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Ранее в Госэнергоэффективности заявляли, что система "зеленых" аукционов позволит установить реальную справедливую рыночную цену на "чистую" электроэнергию, удешевить стоимость "зеленой" электроэнергии для конечных потребителей; создать конкуренцию между игроками рынка; урегулировать планирования бюджета; предоставить гарантии инвесторам и финансовым учреждениям по реализации проектов.

В свою очередь Европейское энергетическое сообщество ранее настаивало на внедрении в Украине до 2020 года "зеленых" аукционов и рассчитывало, что закон будет принят в феврале или марте этого года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3126724
 
 
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 Топ комментарии
 
а запрет частникам продавать свою "зеленую" электроэнергию - это какая реформа?
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Не плачь, маленький. Уже совсем скоро Зелебоба придет, как мессия по морю или посуху. И всё сразу станет хорошо и благостно. Аки в Раю. Бизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике - Цензор.НЕТ 9185
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Закуповувати зелену електроенергію по ціні в 3 рази вищій ніж в ФРН ,це така перемога барига Петра над населенням УКраїни, що непотрібно і диверсій Пуйла.
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а запрет частникам продавать свою "зеленую" электроэнергию - это какая реформа?
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это найпотужная имени Пети-Гроси и его розен...ей, что живут по-новому ))
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Запрет частникам продавать свою "зеленую" электроэнергию? Это вы так усваиваете информацию?
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зелёные аукционы есть, а 4000 зарплаты нет Не порядок
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Закуповувати зелену електроенергію по ціні в 3 рази вищій ніж в ФРН ,це така перемога барига Петра над населенням УКраїни, що непотрібно і диверсій Пуйла.
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Не плачь, маленький. Уже совсем скоро Зелебоба придет, как мессия по морю или посуху. И всё сразу станет хорошо и благостно. Аки в Раю. Бизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике - Цензор.НЕТ 9185
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Узагалі в Німеччині для приватних домогосподарств тариф близько 29 євроцентів за квт, що є вдвічі вище, ніж прибуток СЕС до 30 квт після вирахування податків (близько 20%). У Данії тариф узагалі понад 30 центів. Ну і ці тарифи придумав не блок Порошенка, а регіонали Янека і він дійсно сприяв і сприяє розвитку зеленої енергетики в Україні. Однак до 10% Німеччини (!), чи 15% Нідерландів за рахунок зеленої енергетики нам усе ще далеко. Але от у чому винне проросійське лоббі у Верховній раді, це у забороні будівництва малих СЕС на грунті. Краще завозити вугілля з Росії чи зі Сходу і засирати нашу землю. Ну і людям нащо заробляти. Краще дати Ахметову, одна станція якого удвічі потужніша за усі малі СЕС країни!
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вся эта бадяга нужна для поднятия цены на электроэнергию т.е. ахметову с порохом
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А вот я нипонял! Почему ЗЕлёные тарифы так не нравятся ЗЕлёной команде зелебобов? Бизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике - Цензор.НЕТ 5673
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БизнесЦензорНовостиКоммунальные услугиБизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике
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