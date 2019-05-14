 Бизнес оценил запуск "зеленых" аукционов и продолжение реформы в энергетике

Об этом со ссылкой на ZIK сообщает БизнесЦензор.

Так заявил руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик, комментируя ожидания положительных изменений в отечественной энергетической сфере после принятия данного документа.

"Бизнес должен конкурировать за высокие тарифы на "зеленую" энергетику и имеющиеся объемы, которые государство способно "переварить". Принятый закон создает основу для этого - механизм аукционов. Однако, важными являются вопросы получения подключения к электросетям и стоимости такого присоединения, выделения земли и заключения договора купли/продажи электроэнергии. Эти "точечные" вопросы являются важными составляющими этой реформы. И от их надлежащего введения зависит эффективность реформы", – отметил он.

Эксперт также напомнил, что с 1 июля этого года должен заработать рынок электрической энергии, "который является большим по масштабам и значимости чем "зеленый".

"Эти две реформы следует проводить в комплексе, ведь реформирования одной отрасли отдельно от всего рынка - это очень рискованно", – добавил Гоцик.

По его мнению, до подписания президентом Украины и фактического вступления в силу закона №8449-д говорить об избежании кризиса в украинской энергетике все еще преждевременно.

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах. За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" проголосовал 251 народный депутат.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Ранее в Госэнергоэффективности заявляли, что система "зеленых" аукционов позволит установить реальную справедливую рыночную цену на "чистую" электроэнергию, удешевить стоимость "зеленой" электроэнергии для конечных потребителей; создать конкуренцию между игроками рынка; урегулировать планирования бюджета; предоставить гарантии инвесторам и финансовым учреждениям по реализации проектов.

В свою очередь Европейское энергетическое сообщество ранее настаивало на внедрении в Украине до 2020 года "зеленых" аукционов и рассчитывало, что закон будет принят в феврале или марте этого года.