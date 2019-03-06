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 Корпоративные отношения, Коррупция
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 Витренко обвинил новое руководство "Нафтогаза" в коррупции

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подозревает, что с 4 квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме.

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Юрий Витренко, который до ноября прошлого года был главным исполнительным директором НАК "Нефтегаз Украины", подозревает, что с 4 квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме.

В своих служебных записках набсовету компании, копии которых имеются в распоряжении издания, Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова. А также факты продажи "нефтегазовского" газа компании "ЭРУ Трейдинг", которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам.

Витренко считает, что маркетинговая политика компании по реализации газа в нерегулируемом сегменте, то есть для промышленных потребителей, в последнее время велась неэффективно. Об этом он написал в служебной записке руководителю службы комплаенса (внутренней проверки) НАК Марии Кучеровой 31 января 2019 года.

Согласно этому документу, копия которого имеется в распоряжении издания, продажа газа, в частности в четвертом квартале 2018 года, привела с одной стороны, к необоснованным потерям НАК, с другой - к такой же необоснованной прибыли ООО "ЭРУ Трейдинг" как посредника между НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз".

"Насколько мне известно, такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года", - говорится в документе.

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Исходя из анализа Витренко, в 4-м квартале "ЭРУ Тейдинг" получал газ по цене заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс грн за 1000 кубометров. Из документа следует, что "в конце ноября и в декабре 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупили газ из газохранилищ по низкой цене (средневзвешенная 8457 грн/тыс. куб. м) общим объемом 101 млн кубометров".

"Если допустить, что этот ресурс был использован "ЭРУ Трейдинг" для производственно-технологических нужд и услуг балансировк, тогда при сравнении с расчетными ценами закупки газа Укртрансгазом на контрактных условиях, "ЭРУ Трейдинг" могла заработать на этих операциях 2,2 миллиона долларов", - говорится в анализе.

Директором и одним из учредителей "ЭРУ Трейдинг" до недавнего времени был Андрей Фаворов, который с ноября 2018 года назначен главой газового направления НАК, и к нему перешла часть полномочий Витренко.

"Поскольку на формирование маркетинговой политики определяющее влияние, во всяком случае, с декабря 2018 года имеет А. Фаворов, может возникнуть обоснованное подозрение, что он имел возможность, но не исправил эту ситуацию, что противоречит его служебной обязанности действовать в интересах НАК "Нафтогаз Украины", в частности используя его знания и информацию (в данном случае речь идет даже о публично доступной информации) полученную во время работы в ООО "ЭРУ Трейдинг". Соответственно, может быть достаточно оснований считать, что это является следствием конфликта интересов в случае, если А. Фаворов остался реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг". С другой стороны, исходя из таких обстоятельств, может возникнуть обоснованное подозрение, что Фаворов мог остаться реальным бенефициаром ООО "ЭРУ Трейдинг", – отмечает Витренко.

По данным единого реестра юрлиц, на 5 марта Фаворов не входит в число конечных бенефициаров "ЭРУ Трейдинг". Также, в ответе Кучеровой Витренко говорится, что конфликт интересов Фаворова был урегулирован еще 11 февраля 2019 года. В этом же ответе отмечается, что вопросы по формированию маркетинговой политики НАК не относятся к компетенции службы комплаенса.

Витренко таким ответом был категорически не удовлетворен, посчитал его формальной отпиской. Он обратился к главе Набсовета НАК Клэр Споттисвуд с предложением, как можно скорее определиться, к каким контролирующим органам следует обратиться, чтоб разобраться в ситуации и не допустить подобных конфликтов интересов.

"Все выше приведенное дает основание считать, что Компания не в состоянии управлять таким конфликтом интересов, который соответственно может привести к значительным необоснованным финансовым потерям", - говорится в служебной записке Витренко от 18 февраля 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3115221
 
   
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 Топ комментарии
 
Все вы одна мафия,всем вам место на нарах и это ещё в самом лучшем случае !
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Так солоденькі реформатори підвищили ціну на газ для населення - саме для запобігання корупції, за їхніми словами.. Корупція не зникла - виходить ще більше треба ціну газу піднімати для пересічних? Потужно шастають солоденькі по наших кишенях та гаманцях..
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А цей грощі теж своєї мамці дає,чи боїться що вона їх пробухає?
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Все вы одна мафия,всем вам место на нарах и это ещё в самом лучшем случае !
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Вся страна опутана схемами и они будут до тех пор пока эта власть будет у кормушки.
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Укроборонпром, Нафтогаз … кто следующий ? Неужели цепная реакция пошла ?
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А цей грощі теж своєї мамці дає,чи боїться що вона їх пробухає?
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Так солоденькі реформатори підвищили ціну на газ для населення - саме для запобігання корупції, за їхніми словами.. Корупція не зникла - виходить ще більше треба ціну газу піднімати для пересічних? Потужно шастають солоденькі по наших кишенях та гаманцях..
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О чем и говориться. Кобель за два лимона в месяц про какие то реформы блеет. И это чучело тоже сидит и запискт пишет. Ну и где же борьба с коррупцией с помощью космических цен на газ????
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Большие зарплаты для борьбы с корупцией пробовали = не помогает ,то есть пряник не помогает,пора кнут попробовать, если корупционеру отрубать голову , то он уже 100% не будет корупционерить .
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Прочитал зарплату Кобеля 341 млн гон в год.. Вот это реформы!!!!! 0, 3 МИЛЛИАРДА!!!!!!!
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Так точно,Серега, только что и я прочел, скажу честно - не поверил. Нет слов. Распять гадов мало.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВитренко обвинил новое руководство "Нафтогаза" в коррупции
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