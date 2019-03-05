 Нефтяники пикетировали Высший совет правосудия с требованием прекратить вмешательство в работу судов. ФОТО

В акции приняли участие работники различных промышленных районов и центрального аппарата ПАО "Укрнафта" (Полтава, Прилуки, Ахтырка), общественные активисты и депутаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.

Основные озвученные протестующими требования к членам Высшего совета правосудия: прекращение давления на судей, обеспечение прозрачности функционирования ВСП, обеспечение невмешательства в деятельность судей, в частности, тех, которые рассматривают дело с участием ПАО "Укрнафта" и ООО "Аркона Газ-Энергия", а также отстранение от должности члена ВСП Алексея Маловацкого, которого СМИ связывают с интересами ООО "Аркона Газ-Энергия".

Как пояснил руководитель бизнес-подразделения "Укрнафта" (Восток) Сергей Наследников, компания вкладывала значительные финансовые средства в геологическое изучение Червонолуцкого газоносного месторождения.

"Естественно, что мы возмущены ситуацией с незаконной выдачей Госгеонедрами спецразрешения без аукциона фирме, которую связывают с интересами одного из членов ВСП. При условии, что суды остаются в стороне от процесса восстановления прав многотысячного рабочего коллектива "Укрнафты", такие акции, как эта – единственная для нас возможность отстоять свои законные права на осуществление добывающей деятельности", – заявил представитель компании.

Другой участник протеста Андрей Максимов, менеджер департамента интегрированного управления месторождениями Полтавской области ПАО "Укрнафта" напомнил, что Червонолуцкое месторождение как часть Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади изучалось и разрабатывалось "Укрнафтой" более 15 лет.

"Но путем откровенных и циничных манипуляций с запасами газа и газового конденсата на этом месторождении "Аркона" осуществила непонятную апробацию уже утвержденных "Укрнафтой" запасов, а Государственная служба геологии и недр допустила фактически запрещенное Кодексом Украины о недрах дублирование оценки запасов. При этом "Аркона" еще и уменьшила их в десятки раз (с изначально добываемых почти 1,6 млрд кубометров свободного газа и 96 тыс. тонн конденсата, утвержденных в 2010 году ГКЗ Украины ПАО "Укрнафта", до 320 млн ку. м свободного газа и 17 тыс. тонн конденсата, начисленных "Арконой"), что позволило ей недоплатить в государственный бюджет десятки миллионов гривен", – заявил Максимов.

По словам менеджера компании, "Укрнафта" в судебном порядке уже несколько лет пытается доказать незаконный характер выдачи спецразрешения "Арконе" и заявляет о нанесении многомиллионного ущерба государству, однако, судьи, рассматривающие это дело, являются "заложниками" системы рассмотрения ВСП дисциплинарных дел против них.

"Вероятно, просто опасаются выносить законные решения. Эта мирная акция рабочих "Укрнафты" – попытка не допустить увольнения и безработицы нескольких тысяч сотрудников, которые задействованы в процессе газодобычи на Полтавщине", – добавил Максимов.

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Напомним, ПАО "Укрнафта" является участником двух судебных процессов вокруг Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади, спецразрешением на которую компания владела с 2004 по 2014 годы.

Начиная с 2017 года, "Укрнафта" безрезультатно пытается защитить свое законное право на осуществление предпринимательской деятельности на Червонолуцком месторождении в судах (дело №826/14653/17 по иску ПАО "Укрнафта" к Госгеонедр и ООО "Аркона Газ-Энергия").

Однако административные суды всех инстанций отказывали "Укрнафте" в рассмотрении ее иска, фактически отказывая в конституционном праве на доступ к правосудию. В этом процессе, "Укрнафта" неоднократно заявляла отвод судьям на основании имеющейся информации о давлении на них со стороны ВСП. А Кассационная жалоба "Укрнафты" уже год остается без рассмотрения обновленным Верховным Судом.

После огласки ситуации в СМИ Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) инициирован собственный параллельный судебный процесс (дело №826/7627/18 по иску ГПУ к Госгеонедра и ООО "Аркона Газ-Энергия").

Исковые требования в этих делах идентичны: это отмена выдачи Госгеонедр специального разрешения на право добычи природного газа Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской ООО "Аркона Газ-Энергия".

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении требований ГПУ, действующей в интересах государства. При этом дело было определено судьей единолично как дело незначительной сложности, что позволило рассмотреть его тайно, без привлечения сторон, представителей СМИ и общественности. "Укрнафта" и НАБУ - являются третьими лицами на стороне истца в этом деле, которое сейчас находится на апелляционном рассмотрении.

В компании отмечают, что 26 февраля двое судей из коллегии Шестого апелляционного административного суда, рассматривающих это дело, взяли самоотвод, таким образом подтвердив факт нахождения под влиянием ВСП, члена которой связывают с интересами "Арконы".

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