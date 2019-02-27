 ЕС и международные доноры призывают Украину запустить "зеленые" аукционы

Об этом говорится в совместном письме представителей этих международных организаций в адрес председателя профильного комитета Рады Александра Домбровского, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором они комментируют подготовку законопроекта №8449-д, передает БизнесЦензор.

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC), считают, что нынешняя система, хоть и полезна для запуска сектора, больше не подходит для поддержания его долгосрочного развития. Как следствие, ЕБРР больше не сможет финансировать новые проекты в Украине, которые полагаются на "зеленый тариф", кроме тех, которые уже находятся на стадии разработки, если только закон не будет принят, чтобы гарантировать длительный срок экономической устойчивости сектора, что обеспечит необходимый комфорт для инвесторов и финансистов", – сказано в документе.

Представители международных организаций в письме также поделились своей общей позицией по запуску механизма "зеленых" аукционов. Как отмечают в организациях, основные изменения, которые должны быть учтены при разработке и принятии законопроекта № 8449-д заключаются в следующем:

схемы поддержки аукционов должны вступить в силу после вступления в силу измененного законодательства;

не поддерживается любое расширение "зеленого" тарифа для всех технологий;

предлагается ввести максимально возможную продолжительность нового механизма поддержки для получения наиболее доступной электроэнергии как для потребителя, так и для страны;

не поддерживаются региональные квоты для обеспечения эффективности, конкурентоспособности и прозрачности процесса;

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины должно обнародовать долгосрочные цели развития возобновляемой энергии и ежегодные и пятилетние прогнозы квот для обеспечения необходимой долгосрочной видимости для инвесторов;

для поддержки процесса аукциона должна использоваться электронная платформа, которая является экономически эффективной, прозрачной и технически совместимой;

соотношение выплат к спросу не должно превышать 0,8, чтобы гарантировать конкурентоспособность процесса;

необходимые банковские гарантии для участия в аукционе должны составлять не менее 15 тыс. евро на один МВт установленной мощности с целью предотвращения спекулятивным или легкомысленным заявкам;

рекомендуется, чтобы балансовые обязательства последовательно устанавливались для процесса аукциона с условием наличия ликвидного внутридневного рынка для начала полной ответственности баланса возобновляемых источников энергии.

"Мы призываем украинскую власть как можно быстрее принять новый закон в соответствии с замечаниями и предложениями, сделанными в приложении, чтобы избежать потери импульса и потенциального падения инвестиций в сектор, если внедрение аукционов будет отложено", – подчеркивается в письме.

Напомним, как накануне заявил народный депутат Украины Юрий Чижмарь, в Верховной Раде создается искусственное блокирование процесса принятия во втором чтении законопроекта №8449-д, который направлен на запуск "зеленых аукционов" в сфере возобновляемой энергетики. По мнению депутата, препятствуют в этом энергоолигархи из ДТЭК и других крупных компаний.

"ДТЭК и другие крупные энергетические компании не заинтересованы во внедрении аукционной системы в "зеленой энергетике", которая должна значительно снизить тарифы, потому что это потеря их рентабельности. Кроме того, ДТЭК заинтересован в продолжении существования в экономике Украины "грязной" энергетики угольных ТЭС, которые производя 28% электроэнергии получают 47% всех средств Энергорынка", – отметил депутат.

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