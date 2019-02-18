 Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк назвал пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске

Об этом заявил экс-владелец банка "ВиЭйБи", владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк, комментируя судебное решение, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу поздравить Нацбанк с очередной пирровой победой: на предприятии, которое давало работу 720 людям, приносило по 400 млн грн выручки и 150 млн грн налогов ежегодно теперь осталось 5 сторожей", – сказал бизнесмен.

По словам предпринимателя, с момента запуска предприятия в 2006 году в него было инвестировано $42 млн.

"Мы неоднократно предлагали: давайте сядем и создадим рабочую конструкцию, чтобы сохранить завод и дать возможность обслуживать долг. Но нормальная логика тут не работает: никто не хочет брать на себя ответственность, легче уничтожить предприятие и продать потом за 5% от стоимости на "Прозорро", – заявил Бахматюк.

Хозяйственный суд Киева 11 февраля решил обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору, заключенному между НБУ и подконтрольной Олегу Бахматюку "Станиславской торговой компанией" на цех по производству ликероводочных изделий в Ивано-Франковске по ул. Промышленная, 29. Целью является частичное погашение задолженности по выданному кредиту Нацбанком банку в октябре 2014 года кредиту на 1,22 млрд грн.

Кроме этого, осенью 2018 года Нацбанк в ряде судов добился обращения взыскания на имущественные комплексы ООО "Птицефабрика Киевская" в Броварском районе под Киевом, Млиевской птицефабрики в Черкасской области и Желтоводского мясопродкомбината в Днепропетровской области. А Хозяйственный суд Ивано-Франковской области по иску переданного Фонду гарантирования вкладов физлиц банка "ВиЭйБи" решил обратить взыскание на целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского мясокомбината из холдинга "Укрлендфарминг".

Комментируя эти судебные решения, Бахматюк отметил, что они привели к таким же последствиям. В частности, на Ивано-Франковском мясокомбинате из 300 сотрудников осталось 10 сторожей, а остальные "поехали в Польшу". По его словам, под угрозой закрытия из-за инициированных Нацбанком судебных споров находятся до 10 птицефабрик с примерно 4 тысячами работников.

"Я не идеализирую себя, но такого отсутствия логики, как в действиях Нацбанка, я еще не встречал. Ведь кто выиграл? – Давайте сядем, договоримся и найдем конструктивную модель, чтобы вместо 3-5% вы получили 30-50%" – заявляет бизнесмен.

По словам Бахматюка, остановка предприятий сразу обесценивает их примерно вдвое, а разрыв логистических цепочек в поставке сырья и готовой продукции, который обеспечивали им агрохолдинги, снижает эту цену еще более существенно.

Бизнесмен также отметил, что после более года сложной работы с привлечением Ernst&Young и других независимых посредников подобный сценарий сработал с "Ощадбанком", с которым "Укрлендфарминг" и "Авангард" договорились о реструктуризации долга на 4,4 млрд грн в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

"Но в Нацбанке эту логику не хотят слышать. Априори я отнесен к врагам. На каждое обращение о возможных вариантах реструктуризации мы получаем еще больше агрессии. Избран путь ничего не делать, и заниматься охотой на ведьм", – считает экс-владелец банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива".

По словам бизнесмена, НБУ ссылается на то, что закон не позволяет найти формализованный подход к таким предложениям.

Говоря о переговорах с внешними кредиторами, Бахматюк сказал, что они "тоже замучились из-за этой нерешаемой ситуации", но более конструктивны.

"Со многими мы нашли общий язык, хотя некоторые радикализировались, так как такая подвешенная ситуация длится уже четвертый год", – пояснил владелец "Укрлеэндфарминга" и "Авангарда", напомнив, что за это время кредиторам было выплачено $470 млн.

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Напомним, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "ВиЭйБи Банк", а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

Затем Нацбанк подал на Олега Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В свою очередь, Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ и заявил о готовности к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств, предложив мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед Нацбанком.

"Укрлеэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, молока и мяса, производством яиц и яичных продуктов.

Земельный банк "Укрлендфарминг" – 570 тыс. га, в структуру холдинга входит элеваторная сеть общей мощностью 2,6 млн тонн одновременного хранения зерна, фермы по выращиванию КРС, 19 мясоперерабатывающих комбинатов. В структуре агрохолдинга "Авангард" – 19 птицефабрик, фермы по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, 6 комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц.

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