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 Металлургические предприятия начали наращивать количество рабочих мест

Во втором полугодии 2018 года численность занятых в металлургическом производстве работников увеличилась на 0,5% – до 189,7 тыс. человек.

Об этом пишет издание GMK Center со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Средние зарплаты в отрасли, по данным Госстата, с января по декабрь выросли на 29% – до 12 496 грн, а доля занятых в металлургическом производстве работников в общей структуре занятости населения сохранилась на уровне 2,5%.

При этом с января по декабрь 2018 года общая численность штатных работников в Украине сократилась на 1,1% – до 7,6 млн человек, а количество штатных работников в промышленности уменьшилось на 1,3% – до 1,85 млн чел.

Издание также отмечает, что металлургические компании уплатили в бюджет крупную сумму налогов, что поместило их в 100 крупнейших налогоплательщиков страны.

Металлургические предприятия начали наращивать количество рабочих мест 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3110711
 
 
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