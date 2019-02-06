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 Аграрный рынок
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 "Укрлендфарминг" и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации долга перед "Ощадбанком" на 4,4 миллиарда

Группа компаний "Укрлендфарминг" (УЛФ) с подконтрольным ей агрохолдингом "Авангард" подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным "Ощадбанком" на сумму 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрлендфарминга", передает БизнесЦензор.

Процесс переговоров длился более года и был реализован согласно закону о финансовой реструктуризации.

Согласно закону, для проведения осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей, была привлечена аудиторская компания Ernst&Young.

Соглашение о реструктуризации было подписано 4 февраля 2019 года.

"Достижение договоренностей с "Ощадбанком" – это позитивное событие и для "Укрлендфарминга" и "Авангарда", и для страны в целом. Сегодня компания "Укрлендфарминг", несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогл стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше, нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решение "Ощадбанка" – это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 тысяч сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и производим около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижение договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как "Укрлендфарминг" с государственным крупным банком – это также сигнал для международных инвесторов. Это сигнал того, что в Украине возможно вести бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели и политическую ситуацию, которая сложилась после 2014 года", – прокомментировал решение "Ощадбанка" владелец и руководитель УЛФ Олег Бахматюк.

Группа компаний "Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеству созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко. Агрохолдинг "Авангард", который входит в группу, является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В "Укрлендфарминг" работает около 30 000 человек.

Ernst&Young – международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Входит в так называемую "большую четверку" аудиторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3110221
 
 
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Ха-ха, а своим - кредиты льготные от госбанков, потом их и возвращать не нужно, можно реструктиризировать под лозунгом "у нас же война")))
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бееедненькие.... а что государственных субвенций как-то... не хватило?
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надо ещё пару яхт сами понимаете
да и будки на ривьере не помешают "Укрлендфарминг" Бахматюка договорился о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед "Ощадбанком" - Цензор.НЕТ 9463
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рикольно смотреть как обворовывают ощад - и пышные типа не при делах "Укрлендфарминг" Бахматюка договорился о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед "Ощадбанком" - Цензор.НЕТ 8783
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Реструктуризация! Т.е. ничего Бахматюк государству возвращать не будет))) У него же денег нет совсем.
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т. е технический дефолт а столько про свои победы писали
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ну мало ли че писали - порохня и луцик про майдан писали - а сами никто и к нему никакого отношения "Укрлендфарминг" Бахматюка договорился о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед "Ощадбанком" - Цензор.НЕТ 276
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Это в точности повторяет действия банка "Надра". По протоптаной дорожке?
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Бахматюк крупнейший рабовладец в Украине.Более 700 000 га консолидидировано этим беззастенчивым молодым человеком.Скольких фермеров он разорил? И ещё разорит?
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Чому цього ворюгу досі не арештували?!
Лише банкротством свого банку "Фінансова Ініціатива" цей бандюк украв в України майже 2 млрд. доларів.
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынок"Укрлендфарминг" и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации долга перед "Ощадбанком" на 4,4 миллиарда
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