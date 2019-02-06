 "Укрлендфарминг" Бахматюка договорился о реструктуризации 4,4 млрд грн долга перед "Ощадбанком"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрлендфарминг", передает БизнесЦензор.

Процесс переговоров длился более года и был реализован согласно закону о финансовой реструктуризации.

Согласно закону, для проведения осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей, была привлечена аудиторская компания Ernst&Young.

Соглашение о реструктуризации было подписано 4 февраля 2019 года.

"Достижение договоренностей с "Ощадбанком"- это позитивное событие и для "Укрлендфарминг" и для страны в целом. Сегодня "Укрлендфарминг", несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше, нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решение "Ощадбанка" - это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 000 сотрудников, мы платим миллиарды гривень налогов и производим около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижение договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как "Укрлендфарминг" с государственным крупным банком – это также сигнал для международных инвесторов. Это сигнал того, что в Украине возможно вести бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели и политическую ситуацию, которая сложилась после 2014 года", - прокомментировал решение "Ощадбанка" владелец и руководитель УЛФ Олег Бахматюк.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеству созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко. Агрохолдинг "Авангард", который входит в группу, является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В "Укрлендфарминг" работает около 30 000 человек.

Ernst&Young – международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Входит в так называемую "большую четверку" аудиторов.