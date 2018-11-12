 "Азовсталь", "Мотор Сич" и "Фармак" вошли в число крупнейших экспортеров в РФ, – СМИ

Об этом говорится в аналитической статье издания mind.ua "Без преград и ограничений: как украинский бизнес торгует с Россией", сообщает БизнесЦензор.

По оценкам издания, крупнейшими экспортерами продукции в РФ являются: "Азовсталь" (доход от экспорта в 2017 году составил 5,5-6 млрд грн), "Мотор Сич" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправление "Покровское" (1,5-2 млрд грн) и "Арселор Миттал Кривой Рог" (1-1,5 млрд грн).

Также в список крупнейших экспортеров в Россию вошли "Турбоатом", "Запорожкокс" и "Фармак".

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При этом, доля поставок в Россию в структуре экспорта у вошедших в список компаний сильно отличается. По оценкам издания, "Харьковский тракторный завод" в 2017 году поставлял в РФ более 95% своей продукции, "Фармак" - 20-25%, а "Арселор Миттал Кривой Рог" – всего 3%.

Издание отмечает, что с Россией активно торгуют не только частные, но и государственные компании. Среди них – "Энергоатом", "Сумыхимпром", "Объединенная горно-химическая компания".

"Это же касается и бизнеса, связанного с представителями действующей власти и приближенными к ним лицами. Например, компания "Фармак", одним из собственников которой является Павел Жебривский, который до июня 2018 года занимал должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что В 2014-2015 годах внешнеторговый оборот с Россией существенно сократился, но с 2017 года его объемы вновь начали расти. По данным Нацбанка Украины, за первое полугодие 2016 года он составил $5,4 млрд, за первое полугодие 2017 года – $7 млрд, а за январь-июнь 2018 года достиг $7,6 млрд. При этом увеличивается объем не только экспорта, но и импорта.

В статье также отмечается, что введенные Россией 1 ноября 2018 года санкции против ряда украинских физических и юридических лиц не приведут к прекращению торговых операций с РФ, так как существуют юридически законные способы обойти эти санкции.

Еще больше шансов обойти санкции у украинских компаний, имеющих офисы в РФ. Это, в частности, "Мотор Сич", "Харьковский тракторный завод", "Фармак" и "Интерпайп".

Как сообщалось, правительство РФ своим постановлением от 1 ноября 2018 года ввело санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Согласно постановлению, к ним будет применяться "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ".