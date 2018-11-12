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 "Азовсталь", "Мотор Сич" и "Фармак" вошли в число крупнейших экспортеров в РФ, – СМИ

Украинские компании продолжают осуществлять экспортно-импортные операции со своими партнерами из Российской Федерации, несмотря на санкции и ограничения со стороны властей обоих государств.

Об этом говорится в аналитической статье издания mind.ua "Без преград и ограничений: как украинский бизнес торгует с Россией", сообщает БизнесЦензор.

По оценкам издания, крупнейшими экспортерами продукции в РФ являются: "Азовсталь" (доход от экспорта в 2017 году составил 5,5-6 млрд грн), "Мотор Сич" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправление "Покровское" (1,5-2 млрд грн) и "Арселор Миттал Кривой Рог" (1-1,5 млрд грн).

Также в список крупнейших экспортеров в Россию вошли "Турбоатом", "Запорожкокс" и "Фармак".

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При этом, доля поставок в Россию в структуре экспорта у вошедших в список компаний сильно отличается. По оценкам издания, "Харьковский тракторный завод" в 2017 году поставлял в РФ более 95% своей продукции, "Фармак" - 20-25%, а "Арселор Миттал Кривой Рог" – всего 3%.

Издание отмечает, что с Россией активно торгуют не только частные, но и государственные компании. Среди них – "Энергоатом", "Сумыхимпром", "Объединенная горно-химическая компания".

"Это же касается и бизнеса, связанного с представителями действующей власти и приближенными к ним лицами. Например, компания "Фармак", одним из собственников которой является Павел Жебривский, который до июня 2018 года занимал должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что В 2014-2015 годах внешнеторговый оборот с Россией существенно сократился, но с 2017 года его объемы вновь начали расти. По данным Нацбанка Украины, за первое полугодие 2016 года он составил $5,4 млрд, за первое полугодие 2017 года – $7 млрд, а за январь-июнь 2018 года достиг $7,6 млрд. При этом увеличивается объем не только экспорта, но и импорта.

В статье также отмечается, что введенные Россией 1 ноября 2018 года санкции против ряда украинских физических и юридических лиц не приведут к прекращению торговых операций с РФ, так как существуют юридически законные способы обойти эти санкции.

Еще больше шансов обойти санкции у украинских компаний, имеющих офисы в РФ. Это, в частности, "Мотор Сич", "Харьковский тракторный завод", "Фармак" и "Интерпайп".

Как сообщалось, правительство РФ своим постановлением от 1 ноября 2018 года ввело санкции против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Согласно постановлению, к ним будет применяться "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096378
 
 
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 Топ комментарии
 
А Україна вимогає від світу ввести санкціі до Росіі !!! Цинічні шоколадні потвори !!))
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Кругом "агентымацквы". Бедный пэця. Как он устал с ними бороться. Боец за идею,ети его в дышло.
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Моторсич, Азовсталь и Фармак наверное печеньки в )(уйлостан экспортируют, а не
моторы для их авиации, металл для их техники и лекарства для их солдат
Мы, депутаты, будем зарабатывать на поставках армии агрессора, а вы, смерды,
умирайте под их обстрелами в окопах. Норм.
Украинцы - терпилы. Ибо ни один народ ни в одной стране такого говна б терпеть у себя не стал. Хотя нет, ещё один стал бы - россияне: пока низы типа воюют с НАТО, верхи переводят туда туда свои капиталы.
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Кругом "агентымацквы". Бедный пэця. Как он устал с ними бороться. Боец за идею,ети его в дышло.
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Моторсич, Азовсталь и Фармак наверное печеньки в )(уйлостан экспортируют, а не
моторы для их авиации, металл для их техники и лекарства для их солдат
Мы, депутаты, будем зарабатывать на поставках армии агрессора, а вы, смерды,
умирайте под их обстрелами в окопах. Норм.
Украинцы - терпилы. Ибо ни один народ ни в одной стране такого говна б терпеть у себя не стал. Хотя нет, ещё один стал бы - россияне: пока низы типа воюют с НАТО, верхи переводят туда туда свои капиталы.
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«На Росії змушені відмовитись від ракети Союз-ФГ через війну проти України.
Причина в тому, що російський центр "Прогрес" не знайшов чим замінити в ракеті комплектуючі українського виробництва. Після того як Росія розв'язала гібридну війну проти України, остання відмовилася від співпраці з Москвою по ракетних технологіях.
"Союз-ФГ" використовує систему управління, яку розробили харківські підприємства "Комунар" і "Хартрон".»
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А Україна вимогає від світу ввести санкціі до Росіі !!! Цинічні шоколадні потвори !!))
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Дякую , за зауваження !! Нажаль мені ніколи не довелось вивчати українську , це намагаюсь вивчати самотужки !!)))
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Не вивчав мову?
А чий же ти будеш, і звідки хлопче?
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Я народився в Сибіру(Кузбас), школу (русскую) закінчував в Україні , потім СА (ЮГВ, Угорщина) , працював в Москві, Півн. Кавказі, Цент. Росіі !! В Україні живу понад 50 років( з1967 р) , Черкащина !!))
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Чіп і Дейл Олєшко і Пономарь спєшат на помащь!
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Ну и что? Есть зрада покруче, 70 % нефтепродуктов , бенз, дизель, пропан бутан, уголь , идёт из раши, напрямую или через беларусь. В наших танках на востоке, кацапская соляра!!!! Это не патриотично, куда смотрят Семенченко с Садовым? Нужно прекратить поставки, дома топить дровами, в танки поставить педальный привод, на самолеты резиновый мотор...
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И самое главное нужно поставить на прикол весь автотранспорт, не будет проблем с растаможкой, патриоты должны вести здоровый образ жизни, ходить пешком, или гонять на великах.
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Брехливий Оффщоренко, ти чому не підписав антиоффшорний договір на початку цього року? Ось тобі і гроші для економіки, але ж вони тобі і твоїм друзякам-олігархам більш потрібні для себе хороших
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mozet byt sto eti kompaniji jest otstalyje i rabotajet ecio kak 50 let nazad.No vojna s rosijej sto to dolzno im napomnit.
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это бизнес, господа..., а там, где деньги, не важны флаги, идеи и границы, а также не важно с подонками в какой степени ты ведешь свои дела...
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шел пятый год войны....та да...от курения и алкоголя в год гибнет больше людей чем на войне...да и не война это...так...охраняемая контробанда
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При обвалі рубля,обвалиться й гривня,бо знову зав*язуємось на торгівлі з московією.Ми тупі?
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономика"Азовсталь", "Мотор Сич" и "Фармак" вошли в число крупнейших экспортеров в РФ, – СМИ
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