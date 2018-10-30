 DCH Ярославского привлечет харьковские вузы к развитию ХТЗ

Об этом сообщает пресс-служба DCH, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в пресс-службе группы, такое решение стало логическим продолжением уже имеющего место долгие годы успешного сотрудничества, а непосредственным стимулом для обсуждения этого вопроса послужили недавние встречи Ярославского со студенческой молодежью.

Во вторник, 30 октября, руководитель дивизиона "Недвижимость и инфраструктура" группы DCH Даниил Владов встретился с ректором Харьковского национального университета городского хозяйства Владимиром Бабаевым.

Целью диалога стало обсуждение формата участия ХНУГХ в проекте "Экополис ХТЗ", предполагающим редевелопмент площадей ХТЗ с целью создания современной многофункциональной экосистемы для бизнеса.

Согласно программе "Экополис ХТЗ", здесь появится мощный индустриальный парк, комплекс с научной, технологической и технической базой для реализации инновационных проектов (технопарк), а также другие объекты, включая логистический, образовательный и исследовательский центры.

Владов сообщил, что результатом переговоров с Владимиром Бабаевым стало решение о создании двусторонней рабочей группы.

"В течение нескольких недель мы обменяемся материалами, касающимися проекта, рассмотрим их, и выработаем оптимальный формат участия ХНУГХ в "Экополисе", – подчеркнул топ-менеджер.

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Как сообщалось, на прошлой неделе Александр Ярославский лично посещал Харьковский национальный университет городского хозяйства, где осмотрел созданный при его финансовой поддержке Центр трансфера технологий "Мегаполис", где рассказал студентам о своих первых шагах в бизнесе и инвестиционных планах.

Бизнесмен также упомянул о планах развития ХТЗ, которые могут быть реализованы на основе научного потенциала Харьковщины.

"Не нужно никуда ехать за границу, вот в Харькове интереснейший проект. Работы хватит на десятилетие", – отметил Ярославский.

Как известно, Александр Ярославский активно помогает многим харьковским вузам. При его поддержке в ХНУГХ появился не только Центр трансфера технологий "Мегаполис", а и памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

С Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт" и Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В. Н. Каразина группа DCH заключила меморандум о стратегическом партнерстве. Кроме того ХНУ им. Каразина присвоил Ярославскому звание почетного доктора. Ранее аналогичная ученая степень была присуждена бизнесмену и Ученым советом Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова (ХНУГХ).

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