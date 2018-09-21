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 Корпоративные отношения
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 ICU: Главный элемент пенсионной реформы – это граждане

Опыт реформирования пенсионных систем других стран показал, что причиной сворачивания реформ часто становился недостаточный охват населения – граждане по тем или иным причинам не стремились участвовать в накопительных программах.

На это обратил внимание руководитель подразделения управления локальными активами ICU Григорий Овчаренко в ходе дискуссии на "Украинском финансовом форуме 2018", организованном группой ICU, передает БизнесЦензор.

"Страны Восточной Европы, которые начали реформы пенсионной системы, столкнулись с тем, что реальность почти всегда отличается от заложенных в законодательство ожиданий. Реформы накопительного уровня там начали сворачиваться из-за того, что потеряли доверие населения. Украинским реформаторам стоит глубоко проанализировать ошибки и достижения других стран", – отметил Овчаренко. 

По его словам, успешные пенсионные реформы отличаются тем, что на этапе запуска исходили из интересов будущих пенсионеров.

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"Многие рассматривают реформу как источник благосостояния государства, роста ВВП, развития фондового рынка – я с этим полностью согласен. Но любая пенсионная реформа призвана прежде всего решить социальную проблему, повысить уровень и качество жизни граждан", – напомнил Овчаренко.

Эффективные пенсионные системы предполагают стимулирование участия граждан в накопительном уровне.

"Нам необходимо добиться максимального участия и поддержки населения. Для этого нужны материальные стимулы. Если население реформу не поддержит или не будет понимать ее целей, это значительно усложнит ее запуск", – уверен Овчаренко.

Одним из основных стимулов, помимо налоговых льгот, в ICU называют соучастие работника, работодателя и государства в формировании пенсионных накоплений. Однако ни один из представленных на сегодняшний день законопроектов не предполагает такой возможности.

"Сейчас законопроекты предлагают формирование накоплений исключительно за счет взносов работников - это более простой вариант, так как введение взносов еще и со стороны государства и работодателя увеличит расходы бюджета и нагрузку на фонд оплаты труда. Но во многих странах взносы в накопительную систему распределяются между работником, работодателем и государством. Паритетность взносов – единственный действенный инструмент мотивации работников участвовать в накопительной системе, ведь делает пенсионные накопления значительно выгоднее, например, депозитов. Но это требует больше решительности со стороны власти", – считает Овчаренко.

Кроме того, по его мнению, пенсионная система должна предоставлять человеку право выбора: "Мы хотим сделать систему устойчивой, а устойчивость определяется доверием на этапе выбора пенсионного фонда. Мы не против государственных фондов, как "одних из", но против монополии государства. Участник всегда должен иметь право перехода из фонда в фонд, независимо от того, частный он или государственный".

Право выбора при этом предполагает и право вовсе отказаться от пенсионных накоплений.

"В систему могут быть автоматически включены все, но должна оставаться возможность выйти из нее в любой момент. Среди стран, которые запустили именно такую систему – Австралия, Великобритания, вскоре – Польша. Но практика уже показала, что от участия в накопительной системе там отказывается лишь незначительный процент граждан. Кто не согласен – всегда может уйти, это снижает уровень сопротивления реформе", – убежден Овчаренко.

Как сообщалось, принятие пенсионной реформы является одним из структурных маяков в программе Международного валютного фонда для Украины. Проект закона №6677 "О внедрении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования" был подан группой народных депутатов в Верховную раду в июле 2017 года. В июне 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила альтернативный проект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Украинский финансовый форум проходит 20-21 сентября в Одессе. Около 400 представителей финансового рынка, международные и украинские эксперты, инвесторы, представители власти и регуляторов обсуждают перспективы развития отечественной и мировой экономики, ход реформ в Украине, создание условий для инвестирования.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU. 

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.
Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3087485
 
 
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 Топ комментарии
 
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95-летний пенсионер Николай Москаленко
вот уже 35 лет ежемесячно обворовывает пенсионный фонд
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Я за накопичувальну систему, за платну медицину, навчання і т.д. АЛЕ!!!!!!!!!!!(перепрошую за паркан з окличних знаків) Де гарантія вкладених в ці послуги коштів? Попиляють же на раз-два.
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каждый, доживший до пенсии, является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда!
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Главный элемент пенсионной реформы-это отсутствие граждан.На этом свете...
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можно и отсутствие граждан в более широких смыслах этого слова
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Если у Ежопе воруют то что говорит о постсовке Украина и Россия мда уж....народ не верит!!!! политикам и обещаниям мол черз 10-20-30-40 лет мы вам все отдадим ага как же ...есть сериал один США так вот адвокат там дама вышла на пенсию а все ее накопления в частном фонде пенсионном котрым рулил человек ее крестный их банально украл и строил последние 5-7 лет пирамиду.. и оказалось все что копила уплыло и все ее личные проблемы что дальше...
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Порошенко дойдет до каждого, даже не сомневайтесь. Если конечно мы его у власти оставим своими голосами на выборах.
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Не мы, а вы, добрая женщина, в Украине лишенцы. Голос кацапских отродий у нас даже не совещательный.
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Я за накопичувальну систему, за платну медицину, навчання і т.д. АЛЕ!!!!!!!!!!!(перепрошую за паркан з окличних знаків) Де гарантія вкладених в ці послуги коштів? Попиляють же на раз-два.
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Будет такой циклический процесс: накопление денех - побег с вкладами очередного банкира вселенского масштаба в какую-нибудь уютную страну - хорошо разыгранное недоумение и разведение руками правоохренительных органов....)))
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дык по примеру соседов грабят накопления на всякие непотребства. Разве что для накопительной части вы выделите Швейцарский банк со спецсчетами для п накоплений украинцев.
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***
каждый, доживший до пенсии, является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда!
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народ... не понимаю - они вообще от реальности оотрваны или они нас за дураков держат?))
Ведь сейчас не 18 век и все прекрастно понимают, что ЛЮБАЯ накопительная "программа" , в том числе и Любая пенсионная система - это обыкновенная ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА, в которую любой п.дар при власти полюбому лапу будет засовывать. нах надо всякое гамно жидовское кормить?как нибудь сами себя прокормим!
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Наши граждане порой даже не ведают, что творят его начальники,ДОЛЖНА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ поступать ИНФОРМАЦИЯ о ПЕНСИОННЫХ начислениях О СТАЖЕ-по дням,ежемесячно и суммах этих отчислений на телефон работающего....!
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***
95-летний пенсионер Николай Москаленко
вот уже 35 лет ежемесячно обворовывает пенсионный фонд
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в какой валюте накапливать будем, розенко вроде говорил, что гривна это фантики
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а главное в какой стране накопления складывать ? Пльша или Литва ?
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Что за дурацкие обсуждения?
Все эти накопительные фонды - деньги слямзят и обанкротятся, как МММ, вот и всё.
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Страна, имеющая такой уровень инфляции и накопительная система ? Зачем ждать 30-20-20 лет, проще сразу подтереться ненужными деньгами...
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А де приписка- "Публікується на правах реклами"?
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Для накопительной системы нужно полное доверие граждан к нашей экономике. Проще самому откладывать в чулок...
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияICU: Главный элемент пенсионной реформы – это граждане
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