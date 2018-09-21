 ICU: Главный элемент пенсионной реформы – это граждане

На это обратил внимание руководитель подразделения управления локальными активами ICU Григорий Овчаренко в ходе дискуссии на "Украинском финансовом форуме 2018", организованном группой ICU, передает БизнесЦензор.

"Страны Восточной Европы, которые начали реформы пенсионной системы, столкнулись с тем, что реальность почти всегда отличается от заложенных в законодательство ожиданий. Реформы накопительного уровня там начали сворачиваться из-за того, что потеряли доверие населения. Украинским реформаторам стоит глубоко проанализировать ошибки и достижения других стран", – отметил Овчаренко.

По его словам, успешные пенсионные реформы отличаются тем, что на этапе запуска исходили из интересов будущих пенсионеров.

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"Многие рассматривают реформу как источник благосостояния государства, роста ВВП, развития фондового рынка – я с этим полностью согласен. Но любая пенсионная реформа призвана прежде всего решить социальную проблему, повысить уровень и качество жизни граждан", – напомнил Овчаренко.

Эффективные пенсионные системы предполагают стимулирование участия граждан в накопительном уровне.

"Нам необходимо добиться максимального участия и поддержки населения. Для этого нужны материальные стимулы. Если население реформу не поддержит или не будет понимать ее целей, это значительно усложнит ее запуск", – уверен Овчаренко.

Одним из основных стимулов, помимо налоговых льгот, в ICU называют соучастие работника, работодателя и государства в формировании пенсионных накоплений. Однако ни один из представленных на сегодняшний день законопроектов не предполагает такой возможности.

"Сейчас законопроекты предлагают формирование накоплений исключительно за счет взносов работников - это более простой вариант, так как введение взносов еще и со стороны государства и работодателя увеличит расходы бюджета и нагрузку на фонд оплаты труда. Но во многих странах взносы в накопительную систему распределяются между работником, работодателем и государством. Паритетность взносов – единственный действенный инструмент мотивации работников участвовать в накопительной системе, ведь делает пенсионные накопления значительно выгоднее, например, депозитов. Но это требует больше решительности со стороны власти", – считает Овчаренко.

Кроме того, по его мнению, пенсионная система должна предоставлять человеку право выбора: "Мы хотим сделать систему устойчивой, а устойчивость определяется доверием на этапе выбора пенсионного фонда. Мы не против государственных фондов, как "одних из", но против монополии государства. Участник всегда должен иметь право перехода из фонда в фонд, независимо от того, частный он или государственный".

Право выбора при этом предполагает и право вовсе отказаться от пенсионных накоплений.

"В систему могут быть автоматически включены все, но должна оставаться возможность выйти из нее в любой момент. Среди стран, которые запустили именно такую систему – Австралия, Великобритания, вскоре – Польша. Но практика уже показала, что от участия в накопительной системе там отказывается лишь незначительный процент граждан. Кто не согласен – всегда может уйти, это снижает уровень сопротивления реформе", – убежден Овчаренко.

Как сообщалось, принятие пенсионной реформы является одним из структурных маяков в программе Международного валютного фонда для Украины. Проект закона №6677 "О внедрении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования" был подан группой народных депутатов в Верховную раду в июле 2017 года. В июне 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила альтернативный проект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Украинский финансовый форум проходит 20-21 сентября в Одессе. Около 400 представителей финансового рынка, международные и украинские эксперты, инвесторы, представители власти и регуляторов обсуждают перспективы развития отечественной и мировой экономики, ход реформ в Украине, создание условий для инвестирования.

Организатором форума выступает инвестиционная группа ICU.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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