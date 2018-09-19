 Завод "Океан" пускают с молотка по сниженной цене в интересах России, – профсоюз

Об этом заявил глава Первичной профсоюзной организации "Николаевский судостроительный завод "ОКЕАН" Анатолий Немов, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение профсоюза.

В качестве доказательства Немов привел два объявления о продаже предприятия на сайте Минюста.

Во втором, от 7 сентября стартовая цена на аукционе действительно снижена почти на 364 млн. грн.

"Организатор аукциона, "Юридическая фирма "Правовой аспект групп", всего две недели занимается продажей предприятия, а его стартовая стоимость на аукционе уже снизилась с 1,82 млрд грн до 1,45 млрд грн. Все это происходит при непосредственном участии ликвидатора ПАО "НСЗ Океан" Ирины Сербин и судьи Николаевского хозяйственного суда Татьяны Давченко, разрешившей продажу незаконно захваченного завода", – заявил Немов.

Глава профсоюза "Океана" считает, что судья и назначенный государственный ликвидатор действуют в интересах страны-агрессора.

"Минимум 3 из 5 компаний-кредиторов, в интересах которых ликвидируют ПАО "НСЗ Океан", имеют конечных бенефициаров в России. Это касается и специально созданной для банкротства нашего предприятия компании "Консалтинг Гамма". Завод искусственно обанкротили с помощью долга по фиктивному договору купли-продажи с фирмой "Консалтинг-Гамма" в 2013 году, создав искусственные долги на сумму в 1,5 млрд грн. И сейчас хотят продать фактически по стоимости фиктивных "ценных бумаг", – заявил Немов.

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По словам главы профсоюза, основные акционеры и профсоюзный комитет уже обратились в Николаевский хозяйственный суд и Апелляционный хозяйственный суд Одесской области с просьбой прекратить проведение аукциона до окончания проверки ее организаторов на причастность к финансированию терроризма.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что компания, выставившая ПАО "НСЗ Океан" на продажу, связана с высокопоставленным представителем луганских сепаратистов.

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