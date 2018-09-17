 "Метинвест" увеличил капитальные инвестиции в 2,2 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно обнародованным консолидированным результатам финансовой деятельности за первое полугодие текущего года, на металлургический сегмент пришлось 64% капинвестиций (37% в первом полугодии-2017), на горнодобывающий - 35% (61%), корпоративные расходы - 1% (2%).
В частности, инвестиции в ММК им. Ильича за шесть месяцев этого года составили $122 млн (за шесть месяцев-2017 - $35 млн), "Азовсталь" - $76 млн ($20 млн), Северный ГОК - $51 млн ($39 млн), Ингулецкий ГОК - $49 млн ($49 млн), "Метинвест-Шиппинг" - $48 млн ($1 млн), Центральный ГОК - $33 млн ($3 млн), United Coal - $12 млн ($21 млн), другие активы - $28 млн ($25 млн).
При этом отмечается, что доля проектов по наращиванию производства достигла 37%, что на 26 процентных пункта (п.п.) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11%).
Кроме того, сообщается, что Технологическая стратегия-2030 фокусируется на повышении эксплуатационной безопасности и снижении экологической нагрузки. При этом в металлургическом секторе планируется нарастить производство стали на "Азовстали" и ММК им. Ильича до 11 млн тонн в год путем реализации многочисленных проектов, включая капремонты доменных печей, строительство новых машин непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ).
Планируется сосредоточиться на нисходящем потоке, чтобы увеличить долю продуктов с высокой добавленной стоимостью (HVA), в основном, плоского проката, секций и наращивания выпуска рельсов, снижения издержек производства.
В частности, на "Азовстали" продолжается строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на доменных печах для снижения потребления природного газа: печи №№2, 4 уже работают с ПУТ, строительство установки к ДП-3 продолжается, ее запуск в эксплуатацию отложен до первого квартала 2019 года из-за согласования с графиком капремонта агрегата. Капремонт ДП-3 предусматривает повышение ее мощности до 1,3-1,6 млн тонн с 0,5-0,8 млн тонн в год при снижении себестоимости продукции за счет сокращения потребления кокса и коксовой мелочи.
"Окончательное инвестиционное решение было принято в июле 2017 года, началась активная стадия строительства. Запуск переносится на первый квартал 2019 года из-за задержек с инженерными разработками и нехватки персонала подрядчиков", - поясняется в презентации полугодового отчета.
На ММК им. Ильича - строительство МНЛЗ-4 для увеличения выпуска непрерывнолитых слябов на 1,5 млн тонн, до 4 млн тонн в год. Активная фаза строительства МНЛЗ-4 началась в сентябре 2016 года, пуск в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2018 года.
Также на ММК запланирована реконструкция листопрокатного цеха "1700" (ЛПЦ-1700) для увеличения его производительности, повышения качества стальной поверхности и уменьшения технологических отходов. Основные инженерные разработки началась в 3 квартале 2017 года. Ожидается, что детальная разработка и документация будут готовы во втором полугодии 2018 года, а ввод в эксплуатацию состоится во 2 квартале 2019 года.
На ММК также ведется реконструкция аглофабрики для снижения загрязнения окружающей среды, в частности, на агломашинах№№7-9 были заменены фильтры.
В горном сегменте предусматривается повышение качества продукции, увеличение содержания железа и повышении основных механических и химических характеристик железорудного сырья для входа на премиальные рынки, сохранение низкой себестоимости выпуска ЖРС.
При этом на СевГОКе реализуется проект по строительству дробилки и конвейерной системы на Первомайском карьере, что позволит снизить операционные и капитальные затраты на добычу железной руды и поддержание объемов производства. Первая очередь комплекса по транспортировки желруды был запущен в июле 2016 года, в 2019 году ожидается запуск второй очереди.
На СевГОКе также идет модернизация газоочистной установки на обжиговой машине "Лурги-552В" для соблюдения предельно допустимые концентраций загрязняющих веществ в воздухе и улучшения условий труда. К настоящему времени заменены четыре из пяти фильтров, замена пятого, как ожидается, будет завершена во втором полугодии 2018 года.
На ИнГОКе ведется строительство дробилки и конвейерной системы для снижения операционных и капитальных затрат на добычу железной руды и поддержание объемов производства концентрата.
Компания "Метинвест-Шиппинг", логистическое подразделение группы "Метинвест", приобрела 1800 открытых железнодорожных вагонов для доставки сырья и отправки готовой продукции, чтобы уменьшить негативный эффект от нехватки подвижного состава в Украине.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
16 часов назад
Известная американская юридическая фирма была значительно более причастна, чем считалось ранее, к уголовному преследованию, которому экс-президент Виктор Янукович подверг тогдашнего лидера оппозиции Юлию Тимошенко.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Точное название фирмы в документах по делу Пола Манафорта в США не указывается, но ранее она упоминалась как Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Сообщается, что в 2012 году юристы, по указанию Манафорта, опубликовали отчет, который был использован Януковичем для оправдания ареста Тимошенко и открытия дела против нее.
При этом, всего за месяц до публикации доклада, который был нужен Януковичу, Skadden сообщили Манафорту, что доказательств преступных намерение Тимошенко в газовом деле «практически не существует».
По данным CNN в пятницу вечером, 14 сентября, федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули обвинения против юриста Грегори Крейга, который возглавлял в Skadden подготовку украинского отчета.
Издание также отмечает, что в деле Тимошенко Skadden играл двойную роль, будучи одновременно арбитром, независимо оценивающим возможный ущерб от газовых контрактов, и компанией, которая была нанята властями для консультации прокуроров по делу Тимошенко.
Подробности попали в СМИ после того, как Манафорт признал свою вину и опубликовал документы, которые подтверждают информацию о том, что бывший глава президентской кампании Дональда Трампа отмыл более 30 миллионов долларов, заработанных в течение более десяти лет, предоставляя в Украине услуги политического консультанта, в том числе Януковича.
На данный момент Skadden не предъявлены обвинения. Ранее фирма заявляла, что по делу Тимошенко лишь подготовила независимый доклад, но не занималась лоббированием интересов Украины в США и не регистрировалась в Министерстве юстиции в качестве иностранного агента.
Грегори Крейг, который ранее также работал советником президента Барака Обамы, уволился из Skadden в апреле 2018 года. Сейчас, как отмечает CNN, ему могут быть предъявлены обвинения.
Ранее стало известно, что Алекс ван дер Зваан, другой юрист Skadden, который также помогал Манафорту с украинским досье, согласился сотрудничать со следствием и был приговорен к 30 суткам заключения.
Bloomberg отмечает, что юристы Skadden вероятно нарушили свои этические обязательства, сфальсифицировав доклад по делу Тимошенко.
«У Skadden могут возникнуть проблемы с дисциплинарными органами в Вашингтоне, если предположить, что все так плохо и необоснованно, как выглядит», - заявила преподаватель юридической этики в Нью-Йоркской юридической школе Ребекка Роуф.
Как известно, Тимошенко была осуждена за растрату бюджетных средств и злоупотребление властью в Украине в октябре 2011 года. При этом США и страны ЕС выступили с резкой критикой ее дела, указывая на политическую мотивацию. Именно для убеждения Запада Манафорт нанял Skadden и поручил им написать отчет, который бы оправдывал действия Януковича.
В опубликованном докладе украинское правосудие критиковалось за некоторые аспекты дела, но в целом юристы Skadden заявляли о том, что доказательства по делу Тимошенко были внушительными и ее права не нарушались.
В обнародованных документах говорится о том, что Манафорт, используя один из своих оффшорных счетов, заплатил Skadden 4 миллиона долларов. В целом за доклад по делу Тимошенко Skadden получила 4,6 млн долларов, в то время как украинские власти официально заявляли, что заплатили юристам 12 тысяч долларов.
Прокуроры считают, что Манафорт намеренно скрыл настоящую сумму, которую заплатил Skadden, так как понимал, что это поставит под сомнение объективность подготовленного отчета.
Также стало известно, что Манафорт через лоббистов пытался легализировать отчет Skadden в США, чтобы Конгресс признал его объективным.
порадуемся за ахметку и его подельника пецю офшорного