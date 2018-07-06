 ОГХК выплатила государству 333 миллиона гривен дивидендов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В прошлом году ОГХК заплатила 321,8 млн грн дивидендов за 2016.

"Четвертый год подряд компания увеличивает отчисления и обязательные платежи в бюджеты всех уровней", - говорит и.о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Александр Гладушко.

В прошлом году ОГХК уплатила 875,7 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Крупнейшие из них - 148,3 млн грн налога на прибыль, 141,2 млн грн - за пользование недрами.

По итогам 2017 года ОГХК нарастила чистую прибыль на 14% по сравнению с 2016 годом – до $35 млн. Доход компании превысил $110 млн, что на 17% больше, чем за предыдущий год.

В компании поясняют положительную динамику показателей роста доходов и прибыли компании за 2017 год увеличением выпуска основной продукции на 19% и ростом продаж на 20%, по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году инвестиции в реконструкцию и обновление основных фондов составили почти $40 млн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, находящихся до этого в аренде у структур Дмитрия Фирташа.

В 2014 году отчисление ОГХК налогов и сборов в бюджеты всех уровней составили 16,9 млн грн, в 2015 году - 361,2 млн грн, в 2016 – 781,2 млн грн, а в 2017 – 875,7 млн грн.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.