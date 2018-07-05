 Украинские компании готовятся значительно увеличить добычу газа, – СМИ

Исходя из данных Госгеонедр, ряд компаний получают новые и расширяют старые лицензии на разработку углеводородных месторождений, передает БизнесЦензор со ссылкой на LB.ua.

В частности, East Europe Petroleum (ЕЕР) расширяет 5 принадлежащих ей лицензионных площадей: Дружининскую, Боярско-Чапаевскую, Клюшниковскую, Майоровскую и Южно-Свистунковскую и отказывается от добычи сланцевого газа в пользу природного на Ново-Диканской, Флеровско-Ювилейной, Вильшанской, Гулаковской и Бутовско-Миргородской площадях.

33% EEP принадлежат государству в лице НАК "Надра Украины", а остальная часть – кипрской Hartlog Limited которую связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом.

Также была опубликована заявка "Твинс Груп" на получение лицензии по Дубровской площади. В прошлом на эту площадь претендовала компания "Ангро Инвест", которую СМИ связывают с Геннадием Буткевичем, собственником группы АТБ.

Специальные разрешения на разработку Звязивской и Филенково-Черняховской площадей могут получить компании "Элион инвест" и "Прайс Компани". Ранее по ним уже были подписаны приказы о выдаче спецразрешений компании "Голден Деррик" (ныне – East Europe Petroleum). И хотя лицензии так и не были получены, вполне вероятно, что площади входят в орбиту интересов Павла Фукса.

На Бобрицкую площадь претендует компания "Сенс-Д", согласно единому реестру, ее учредителем указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время управлял ТД "АМ Трейд".

Кроме того, "Вест-газ-плюс" подала заявку на Приречную площадь. По данным единого реестра, собственником компании является Александр Ильин.

Как отмечает издание, уже в перспективе ближайших лет отечественные компании могут добывать достаточное для внутренних потребностей количество газа.

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Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20,79 млрд куб. м.

В том числе АО "Укргаздобыча" увеличило добычу газа на 4,4% (на 640,7 млн куб. м) – до 15,24 млрд куб. м, ПАО "Укрнафта" сократило на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) – до 1,1 млрд куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в прошлом году нарастили добычу газа на 8,6% (на 351 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 4,43 млрд куб. м.

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