 Инвесторы из США готовы вложить в разработку нефтегазовых месторождений $100 миллионов

Об этом шла речь во время встречи главы Госгеонедр Олега Кирилюка с руководством американских компаний SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время встречи руководитель Госгеонедр проинформировал представителей бизнеса о том, как будет обеспечиваться прозрачность и равенство для всех претендентов при проведении конкурсов на право добычи недр.

Так, недавно правительство существенно упростил правила и условия ведения бизнеса в добывающей отрасли.

Глава Госгеонедр также предложил потенциальным инвесторам рассмотреть участка недр, которые сегодня подготовили геологи для продажи на аукционе.

"Госгеонедрам Украины чрезвычайно важна поддержка для укрепления и повышения эффективности добывающей отрасли. На сегодняшний день мы можем Вам предложить до 50 перспективных нефтегазоносных участков на шельфе и суше. Также в ближайшее время планируется объявление конкурса на получение лицензий на условиях СРП ", – подчеркнул Кирилюк.

В свою очередь представители американского бизнеса проинформировали о своих намерениях и инвестиционные планы для осуществления поиска и добычи углеводородов.

"Нам интересно сотрудничество на территории вашей страны. Мы долго изучали потенциал украинских недр, особенно в сфере добычи нефтегазоносных участков. Стратегия нашей компании – освоение площадей, на которых никогда не осуществлялась промышленная добыча, на условиях заключения соглашения о разделе продукции. Нас интересуют площади более 500 квадратных километров в условиях СРП", – рассказал президент инвестиционной компании SigmaBleyzer Майкл Блейзер.

"На первом этапе мы готовы вложить инвестиции – $100 миллионов. Мы готовы нести солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным таким соглашением для обеспечения себе долгосрочных прав согласно украинскому законодательству. Мы будем платить налоги, делиться с государством добытой продукцией за пользование недрами. Надеюсь, если мы это сделаем за нами последует многие", – добавил американский бизнесмен.

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Также во время встречи Олег Кирилюк разъяснил американским инвесторам суть последних правительственных реформ в добывающей отрасли – введение распределения участков только через открытые и прозрачные конкурсы, отличие согласований местных властей при разработке шельфа, введение европейской модели выплат за недра, отмену нормы об отсутствии бюджетных долгов компании для участия в конкурсе, упрощение в сфере экологических согласований.

Как отмечают в пресс-службе Госгеонедр, по итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты с целью реализации масштабных инвестпроектов в Украине.

Напомним, SigmaBleyzer – это частная компания с инвестиционной и операционной историей в Украине, работающий уже 25 лет. Это самый большой и самый опытный частный инвестор в Восточной Европе. Имея офисы в Техасе и во всей Восточной Европе, компания SigmaBleyzer специализируется на привлечении и управлении инвестициями в различных сферах экономики, от кабельного телевидения, кондитерки, розничной сети потребительских товаров в аграрный и энергетического секторов. Компания уже инвестирует в украинскую экономику более $1 млрд.

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