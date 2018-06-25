 Эксперты поддержали идею разделения концессии в Украине

Об этом со ссылкой на Укррудпром сообщает БизнесЦензор.

По его словам, объекты, которые правительство хочет передать в концессию, слишком разношерстные. Следовательно, крайне сложно организовать все по одному шаблону.

"Смысл в разделении есть, поскольку, идет речь об очень разных типах объектов, имеющих разные сроки окупаемости и режимы управления", - пояснил эксперт.

Он добавил, что концессия, как инструмент, новый для Украины и правительству сложно формировать адекватную правовую базу. Новый законопроект "О концессии" был полностью раскритикован депутатами, не смотря на то, что прошел первое чтение в парламенте.

Эксперты уверены, что разделение законодательной базы по концессии — для обычных объектов (дорог, убыточных предприятий, коммунальной собственности) и для "особых" (стратегические, высокорентабельные, уникальные предприятия) поможет сдвинуть с мертвой точки процесс принятия нового закона.

"В любом случае это поможет и должно ускорить процесс запуска концессии в Украине. Смысл в этом есть. Подходы должны быть дифференцированы и это правильно", - уверен Жалило.

В случае разделения концессии, в "особый" список попадут, в частности, морские порты Украины, которые правительство планирует передать в концессию. Такие объекты, как глубоководные порт "Южный", по мнению экспертов, должны передаваться частникам под "особые" условия, поскольку такие предприятия не только высокоприбыльные (чистый доход порта "Южный" в 2017-м году составил 1,5 млрд. грн.), но и имеют стратегические значение для страны.

"Это должен быть очень специфический комплекс договоренностей, обязательств концессионера, поскольку он получает в управление то, что имеет стратегическое значение — и с точки зрения занятости, и с точки зрения инфраструктуры. Обязательства перед трудовым коллективом — это тоже составляющая комплекса договоренностей", - считает Жалило.

Эксперта Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко предложил и вовсе отказаться от передачи частнику "особых" объектов. Он аргументировал свою позицию тем, что ни одно предприятие, которое было отдано частному собственнику, не стало приносить государству больше пользы.

"Вы можете найти хоть одно предприятие, которое после перехода в частные руки выполнило все требования и начало приносить в бюджет больше в виде налогов. Хоть одно несет на себе тот же груз социальной нагрузки, как раньше? Таких нет. Украина единственная из бывших республик Союза так и не вышла на уровень промпроизводства и ВВП 1990 года. Украине не нужно ничего сдавать в концессию, потому что это никоим образом не увеличит финансовые потоки в бюджет и не обеспечит большее количество украинских граждан работой. А если этого не происходит — то зачем менять собственника?", - подчеркнул Гаврилечко.

Законопроект "О концессии", разработанный Кабинетом министров Украины, прошел первое чтение в Верховной Раде 3 апреля 2018 года. Сразу же после голосования депутаты заявили о необходимости пересмотреть большую часть положений документа, назвав их потенциально коррупционными. Депутаты также озвучили идею о возможном расщеплении концессии для обычных объектов, а также для прибыльных и стратегических предприятий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram