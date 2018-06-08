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Все про:Василий Хмельницкий (2) Новости компаний (439) солнечная энергетика (45)

 Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция

В поселке Дымерка под Киевом стартует строительство солнечной электростанции, которая станет крупнейшей в Украине с пиковой мощностью 57 МВт. Проект реализуется мировым энергетическим концерном ACCIONA ENERGIA в партнерстве с компанией Василия Хмельницкого UDP Renawables.

Об этом предприниматель заявил в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы рады, что европейские инвесторы поверили нам и готовы инвестировать немалые средства в долгосрочные проекты в Украине в партнерстве с нашей компанией UDP Renewables. Мировой гигант зеленой энергетики ACCIONA ENERGIA вложит более 54,7 миллионов евро в развитие солнечной станции в Дымерке, что позволит сделать ее крупнейшей в стране, – говорит Василий Хмельницкий. – Уверен, что этот пример активизирует процесс привлечения зарубежных инвестиций не только в зеленую энергетику, но и другие перспективные отрасли".

Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию компанией предпринимателя Василия Хмельницкого летом 2017 года. Испанская корпорация в течение полутора лет изучала рынок Украины, прежде чем решиться на сделку.

"Мы рады партнерству с UDPR и у нас большие планы по развитию в Украине. Идея заключается в том, чтобы как можно быстрее построить в Украине солнечные электростанции общей мощностью до 300 МВт, – говорит Рафаель Матео, исполнительный директор компании ACCIONA ENERGIA. – Мы инвестируем и работаем в более чем 20 странах мира, но до сих пор у нас не было проектов в Украине. Ваша Страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20% в 2020 году и до 30-35% в 2030 году, и для нас важно быть первым крупным игроком этого перспективного рынка на заре его новой энергетической истории".

В планах партнеров – совместная работа над широким портфелем инвестиционных проектов как в солнечной, так и ветровой энергетике.

Василий Хмельницкий также планирует активно инвестировать и привлекать партнеров для совместных проектов, нацеленных на создание современных конкурентных производств. Так, в апреле компания Хмельницкого зарегистрировала индустриальный парк в Белой Церкви, где планирует построить три завода уже в этом году.

Сам Хмельницкий считает индустриальный парк оптимальной формой для инвестиций, как для украинских, так и зарубежных предпринимателей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3070426
 
   
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«Перо́во» - солнечная электростанция общей мощностью 105,56 МВт, расположенная возле села Ключи Перовского сельского совета в Крыму.
Электростанция состоит из 440 000 кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, соединённых 1 500 км кабеля, и установленных на более 200 га площади (охватывает примерно 259 футбольных полей). Установка может производить 132,5 млн кВт⋅ч возобновляемой электроэнергии в год.
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Только до окупации, инвесторы могли пользоваться зеленым тарифом, а теперь одни убытки.
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проектная мощность чернобыльской АЭС 6000 МВт,а этой 57 МВт,лучше меньше,но безопасней
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Сказав апологет ВДЕ у безвітряний зимовий вечір...
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можешь жить хоть в реакторе,кто мешает?
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Охорона АЕС?)) Кажете, Вам електрика тільки вдень треба?
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Она будет производить ликтричство, которое Ахметов, поднявшийся за год на 111 мест в мировом рейтинге сироток, будет напаривать изгоям по формуле вроттердам+++
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"Зелений тариф" не пов'язаний з "Ротердамом", зараз з'явився законопроект про перехід з 20-го року на аукціонну схему встановлення цін на "зелену" електрику.
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От только не надо! Вспоминаем историю про газ. К чему приводят разные цены на один товар? Шо нам говорили потужни реформаторы? Правильно! Різні ціни приводять до корупції, хай їй чорт. Поэтому тарифы должны быть едиными. На пятом году пора б уже привыкнуть к соевой демагогии
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То при "злочинній панді" різні ціни приводили до корупції. Яка тепер може бути корупція, якщо в нас стільки антикорупційних органів, освячених демократичним світом? Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция - Цензор.НЕТ 757
А якщо серйозно, то при ринкових принципах енергетики оптові ціни значно нижчі за "роздрібний" ритейл (для населення).
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Чогось вспоминается принятый закон про ликтричство, против которого протестовала клята Йулька-вароффка. Он подразумевает продажу лохам и хорошим парням электроэнергии в зависимости от ее производства. Она тогда подло говорила, что дешёвая энергия от АЭС пойдет на нужды сирот-олигархов, а дорогучая тепловая - зажравшемуся и так населению. Так оно и получилось. Боюсь, что и здесь получится та же история. Дешевое солнечное ликтричство случайно получит ДТЭК, а не жители города Чернигов
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При біржовому механізмі ціноутворення дешевою сонячна енергія може стати лише при значній її частці в енергосистемі - в години надлишкової потужності генерації сонячними станціями, то ще нескоро трапиться.
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Розумнику! Про які тарифи іде мова? В усіх країнах закупівля електроенергії від різних виробників іде за різним цінами ( в залежності від категорії виробника, від атомних -за одними, теплових - за іншими....), також діють різни тарифи для різних категорій споживачів . Населення сплачує більше (вищу ціну), ніж промисловість. Вся електроенергія продається енергоринку (там не має розподілу, де і ким вона вироблена), який продає її оптовим компанія. Теж саме по газу. Єдина умова - не повинно бути пільгових цін (тарифів), які нижче середньозваженої ціни придбання електроенергії (газу).
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Таким чином Гойсман з Кролем брехали, коли варнякали, щр наявність різних цін для населення та промисловості породжують корупцію? Ок, порохоботе
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К чему одна и та же картинка на разных ветках и там и там не по теме?
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На подходе очередные лыжные инструкторы?
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Мне всегда казалось нерациональным располагать солнечные батареи просто на земле...разве не логичнее было бы использовать для этого крыши цехов заводов, которые и потребляли бы эту электроэнергию? И дополнительных территорий не нужно и потребитель прямо на месте...
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Если у нас повсеместно начнут устанавливать на крышах солнечные батарей, то наши правители введут налог на Солнце
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Пойми, у нас солнечные станции не бизнес - это обдираловка бюджета (народа). Поэтому ставить панели на крыше или на земле - не так и важно - это все равно выгодно.
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Все хотят заработать на украинском бюджете. Почему ACCIONA ENERGIA в партнерстве с компанией Василия Хмельницкого UDP Renawables должны упускать свой шанс?
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Предыдущую крупнейшую в восточной Европе, построенную за европейские кредиты мы оставили в Крыму, по моему до сих пор за нее расплачиваемся. Мы ж очень мучили крысян, не слышали их.
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Це Ви з Дамбасом сплутали, а кримчани хотіли "вазвратіца в радную говєнь", саме тому расєйські банки видавали Клюєву кредити на СЕС в Криму та на півдні Одеської області...
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російські? а хіба то не ЕБРР були гроші?
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Но такие электростанции работают только днем когда дополнительная энергия не нужна
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Ранковий напівпік споживання, ні, не чули. Вугільні ТЕС у нас вдень також працюють.
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Якби ти розумівся в питанні в якому постиш то знав би шо найбільше електроенергії споживається якраз вдень. В ночі надлишок тому навіть є пільговий нічний тариф.
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КПД солнечной панели 15% и вырабатывает она постоянный ток. Если преобразовывать в переменку системой двигатель - генератор то КПД двигателя 95% генератора 60% каждая туча уменшает вырабатываемую мощность в 20 раз.
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ККД 20% і це не має ніякого значення при дармовому джерелі енергії - сонці та при дармовій землі в зоні відчудження. Для цілей диспетчеризації потрібно планувати виробіток з урахуванням прогнозу погоди, в т.ч. коригувати дані короткостроково. Така система працює в Німеччині, але немає в нас - зеленочні виробники рисують для ОЕС по максимуму, а на ділі виробляють вдвіч менше плану.
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Для этих задач существует энерго-аккумулирующее оборудование
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Стоимость аккумулирующих устройств в десятеро дороже панелей или их КПД до 40%
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Для цих задач існують багаті країни, нехай вони виводять "в маси" стимулюванням систем зберігання е\е, за рахунок чого знизиться собівартість рішень, а тоді вже країни побідніше типу України будуть ці досконаліші технології починати впроваджувати з меншим фінансовим тягарем.
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Очередная "Пэрэмога" - ведь государство платит за покупку солнечной энергии безумные деньги (что-то около 5 грн. за кв-час - поищите точную инфу, кому не лень). Угадайте, с кого будут сдирать эти самые 5 грн за кв-часв конце концов? - думаете с предприятий Ахметова?
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Енергоринок з Ахмєтовим справно розраховується за вироблену електрику, для цього заліз в борги.
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Я еще раз повторю вопрос - кто будет конечным потребителем солнечной энергии за 5 грн. кв-час - предприятия Ахметова-других олигархов или население Киева (станция построена возле Киева)?
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Кінцевим споживачем є під'єднані в мережу абоненти, першим покупцем е\е всіх видів генерації є Енергоринок.
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Не делай вид, что не понял вопрос. Точнее утверждение. Электроэнергия по 70 копеек(от АЭС) идет на промпредприятия олигархов. А благодаря Пэрэмоге - населению будут продавать энергию по 5 грн (а то и дороже).
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"Электроэнергия по 70 копеек(от АЭС) идет на промпредприятия олигархов."

Пруф дасте? А то якось слабо це число стикується з тарифом для споживачів 1-го класу напруги Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция - Цензор.НЕТ 4063
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Дай пруф, что не идет ))) Ты что, дурачок? Не для того олигархи лобировали закон о зеленом тарифе, что бы потом самим же покупать дорогую электроэнергию.
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Київ - енергодефіцитний регіон, який стабільно тягне більше гігавата потужності із західноукраїнських АЕС.
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И в чем проблема? Пускай тянет. В одной стране живем, за счет бюджета страны те АЭС строились, а не за счет городов западной Украины. Странный термин - "энергодефицитный регион" - каждое село себя должно обеспечивать своей энергией? АЭС для того и строились, что бы обеспечивать всю страну энергией, а не то что в радиусе 1 км.
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Передача е\е здійснюється з втратами, тому в системі, де домінує паливна генерація, відстані та потужності міжрегіональних перетоків бажано зменшувати.
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Почти в 10 раз больше государству надо платить за солнечную энергию, по сравнению с атомной. А ты мне тут пишешь про небольшие потери при передаче энергии на расстояние.
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Пропонуєш збудувати нову АЕС біля Києва?
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Кролик вже хотів, щоб кацапи через чеську прокладку добудували ХАЕС, підтримуєш, патріот?
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пипец просто, понаставили на украинской территории то, что притащили из-за бугра и вперед себя пяткой в грудь бить распевая о своих перспективах и достоинствах, смерды вы хозяйские, а не хозяева в собственном доме.
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Пропонуєш перевести все на вітчизняні дрова? Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция - Цензор.НЕТ 3777
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просто Отчизной не торгую как у вас принято и о чести достаточные представления имею
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Своей электроэнергии хватает и без солнечных станций, даже на экспорт отправляем. Причем тут дрова?
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Притому, що 100% ядерного палива, 40% загального споживання газу, майже всі нафтопродукти імпортні, а віднедавна росте імпорт вугілля. Це основні первинні джерела енергії для електрогенерації. Тому й модернізація чи ремонт традиційних е\с й побудова ВДЕ супроводжується значним імпортом обладнання, слабкий розумом Ільчук того не втямить.
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И все равно выходит себестоимость 56 коп. (без НДС) за 1 кв-час, а поставщики солнечной энергии кладут в карман около 5 грн. за 1 кв-час. И ты это прекрасно понимаешь - но хочешь сбить разговор в другое русло. Значит, зачем то это тебе надо - скорее всего ты на подсосе у людей продвигающих солнечную энергию.
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ты бы потише резвился в мое отсутствие, профан
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Відсутність бур'яну очищує дискусію. А ти що, в бан зібравсьо чи підеш "працювати над націдеєю"?
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)))тогда тебе первому ф топку, ты ж абсолютно бесполезное существо исполнить функцию которого может любой репродуктор транслирующий бессмысленные и неоправданные упреки. Бан это жизнь твоя, доходяга, ты и существуешь-то сугубо как безыдейное животное, млекопитающее, не дано тебе ни видеть ничего, как ничего и не сделать
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Завжди напрягало ті "крупнейшие", краще з десяток малих і середніх недалеко від споживачів, які працюють на їх благо під їх відповідальність і їх коштом, ніж мати одного монополіста, який викручує всім руки, зачищає конкурентів, спустошує держбюджет і навязує свої умови, створюючи олігархів від яких потім незрозуміло як позбутись.
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Тут фішка ЛЕП з ЧАЕС, яка простоює. У зеленочних проектах генерації це суттєвий бонус.
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Ispancev ja ponimaju oni vlozyt svoji dengi,a vot pocemu nuzna UDP Renawables?Sto ispancy bez etoj firmy nemozet prodat energiju vam
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Тому що в Іспанії вони такого жирного зеленого тарифу не матимуть
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Этож сколько бабла он наворует под "зелёный" тариф......
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А когда будет введен налог на солнце?
Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция - Цензор.НЕТ 2127
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Коли Це починалось, то стимулюючий тариф для запровадження "зеленої енергетики" був виправданий, зараз же він, як мінімум, вдвічі штучно завищенний і є корупційним в плані дерибану "своїми" грошей за допомоги свого ж керівництва у ДП "Енергоринок" та НКРЕ (більшості українців від таких "новацій" - лише "економічно виправдане" зростання тарифів та подальше зубожіння)!
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У Київській області найбільша кількість сонячних днів у році? Одеса з Херсоном курить.)))
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