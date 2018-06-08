 Под Киевом появится крупнейшая в Украине солнечная электростанция

Об этом предприниматель заявил в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы рады, что европейские инвесторы поверили нам и готовы инвестировать немалые средства в долгосрочные проекты в Украине в партнерстве с нашей компанией UDP Renewables. Мировой гигант зеленой энергетики ACCIONA ENERGIA вложит более 54,7 миллионов евро в развитие солнечной станции в Дымерке, что позволит сделать ее крупнейшей в стране, – говорит Василий Хмельницкий. – Уверен, что этот пример активизирует процесс привлечения зарубежных инвестиций не только в зеленую энергетику, но и другие перспективные отрасли".

Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию компанией предпринимателя Василия Хмельницкого летом 2017 года. Испанская корпорация в течение полутора лет изучала рынок Украины, прежде чем решиться на сделку.

"Мы рады партнерству с UDPR и у нас большие планы по развитию в Украине. Идея заключается в том, чтобы как можно быстрее построить в Украине солнечные электростанции общей мощностью до 300 МВт, – говорит Рафаель Матео, исполнительный директор компании ACCIONA ENERGIA. – Мы инвестируем и работаем в более чем 20 странах мира, но до сих пор у нас не было проектов в Украине. Ваша Страна планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20% в 2020 году и до 30-35% в 2030 году, и для нас важно быть первым крупным игроком этого перспективного рынка на заре его новой энергетической истории".

В планах партнеров – совместная работа над широким портфелем инвестиционных проектов как в солнечной, так и ветровой энергетике.

Василий Хмельницкий также планирует активно инвестировать и привлекать партнеров для совместных проектов, нацеленных на создание современных конкурентных производств. Так, в апреле компания Хмельницкого зарегистрировала индустриальный парк в Белой Церкви, где планирует построить три завода уже в этом году.

Сам Хмельницкий считает индустриальный парк оптимальной формой для инвестиций, как для украинских, так и зарубежных предпринимателей.

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