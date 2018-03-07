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 Компания Maersk объяснила уход из Одесского морского порта

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk Line (Дания) не уходит из "большой Одессы", но теперь будет работать не в трех ее портах, а только в двух.

Об этом заявил генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов, комментируя намерение Maersk исключить Одесский морской порт из ротации на своих сервисах с 1 апреля 2018 года, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день мы заходим в три порта: Черноморский рыбный порт, Одесский морской порт и "Южный" (ТИС). Просто было три порта, в которые мы заходили, теперь будет два", - объяснил топ-менеджер.

Решение компании он назвал "продуманным и коммерческим, никак не связанным с политическими причинами".

"Мы не уходим из Украины. У нас сервис уходит из Одесского порта в порт "Южный", - подчеркнул гендиректор.

По словам Колоянова, каждый порт имеет свои плюсы и минусы, и клиенты сами могут выбирать, какой из них им удобнее. "Условно говоря, "Южный" ближе к дорогам, которые ведут в Херсон, Николаев и Днепр, а также к киевской трассе", - привел он пример.

Как сообщалось, крупнейший в мире контейнерный перевозчик "Maersk Line" (Дания) с 1 апреля 2018 года исключает Одесский морской порт из ротации на своих сервисах. Об этом свидетельствует письмо компании своим клиентам, обнародованное в соцсетях. В качестве альтернативы клиентам предлагается Черноморский рыбный порт и терминалы ТИС в порту "Южный".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3054322
 
 
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По великому рахунку вантажи з одеського порту треба поступово прибирати зовсім - залишити лише пасажирський термінал... - місто запружено вантажівками, а ще сипучі вантажи, нафта - все це забруднює довкілля посеред мільйонного міста, краще там розвивати туристичну інфраструктуру... але для цього спочатку саджати за грати тре трухляве лайно та весь ворсовєт... А два порти (Чорноморськ, Южний) мають майже необмежену можливість для росту - як причалів, так й під'їздних шляхів...
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Представляю, как достали одесские выродки эту компанию, если для них порт Южного стал "ближе" к киевской трассе, чем одесский порт.
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Хм... Значит остался Черноморск и Южный. Мдаа.. Однозначно из Черноморска(Ильичевска) надо делать автомобильный контейнерный терминал. И обязательно с развязкой трасс на Румынию,(неплохо бы скооперироваться с Молдавией и сделать качественно трассу- Сороки -Тирасполь, транзит) Болгарию, Словакию, Польшу. Он там есть - но его недостаточно. Необходим апгрейд причала порта - это улица Сухолиманская, где разгружаются балкеры с песком. Если появится автомобильный терминал на манер Альхесираса(Испания), то можно будет говорить о переключении всего трафика контейнерных перевозок на Черноморск. Это в разы ускорит поставку грузов в контейнерах. Кхе,кхе ну как сказать ......это ОЧЕНЬ большие деньги!
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Это всё хорошо, но сперва не мешало бы выродков мальдивских с их смотрящими, кошмарящими бизнес, повесить, как собак или кишки выпустить, чтобы не марадёрили, не геноцидили украинцев и не мешали развиваться бизнесу на конкурентных условиях. В противном случае все проекты останутся лишь на бумаге, а бабки на их реализацию будут распилены и разворованы.
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