 Компания Maersk объяснила уход из Одесского морского порта

Об этом заявил генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов, комментируя намерение Maersk исключить Одесский морской порт из ротации на своих сервисах с 1 апреля 2018 года, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день мы заходим в три порта: Черноморский рыбный порт, Одесский морской порт и "Южный" (ТИС). Просто было три порта, в которые мы заходили, теперь будет два", - объяснил топ-менеджер.

Решение компании он назвал "продуманным и коммерческим, никак не связанным с политическими причинами".

"Мы не уходим из Украины. У нас сервис уходит из Одесского порта в порт "Южный", - подчеркнул гендиректор.

По словам Колоянова, каждый порт имеет свои плюсы и минусы, и клиенты сами могут выбирать, какой из них им удобнее. "Условно говоря, "Южный" ближе к дорогам, которые ведут в Херсон, Николаев и Днепр, а также к киевской трассе", - привел он пример.

Как сообщалось, крупнейший в мире контейнерный перевозчик "Maersk Line" (Дания) с 1 апреля 2018 года исключает Одесский морской порт из ротации на своих сервисах. Об этом свидетельствует письмо компании своим клиентам, обнародованное в соцсетях. В качестве альтернативы клиентам предлагается Черноморский рыбный порт и терминалы ТИС в порту "Южный".

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