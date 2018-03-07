 Фармкомпания "Дарница" заявила, что ее препарат "Новокаин-Дарница" соответствует стандартам качества

Об этом говорится в официальном заявлении фармацевтической фирмы "Дарница" (Киев), обнародованном во вторник, 6 марта, сообщает БизнесЦензор.

Так компания комментирует распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками о временном запрете серии препарата VU 181217 "Новокаин-Дарница".

Фармфирма подчеркивает, что ее позиция основана на результатах внутреннего расследования и клинического анализа летального случая, из-за которого был запрещен препарат.

"При применении "Новокаина-Дарница" были допущены грубые нарушения, поскольку он был использован не по назначению и для лечения ребенка, что запрещается инструкцией по применению лекарственного средства", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания отмечает, что "Новокаин-Дарница" применялся в качестве растворителя для лекарственного средства "Цефтриаксон", порошка для приготовления раствора для инъекций по 1,0 г во флаконах, что не рекомендуется для препаратов цефтриаксона согласно инструкции по применению.

"Несмотря на очевидное допущение ошибок медицинскими работниками, повлекших летальный случай, лабораторией отдела контроля качества фирмы "Дарница" был выполнен переконтроль архивных образцов указанной серии лекарственного средства. По его результатам сделан вывод о полном соответствии препарата требованиям спецификации качества", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что все важные характеристики качества "Новокаин-Дарница" хорошо изучены и контролируются на производстве согласно спецификации. В то же время, в соответствии с требованиями стандартов GMP, проводятся периодические аналитические обзоры качества, результаты которых демонстрируют стабильность показателей качества лекарственного средства "Новокаин-Дарница".

"Поэтому уверяем, что качество, эффективность и безопасность производимой продукции с использованием современных технологий и оборудования, всегда были и остаются нашим приоритетом", - заключает компания.

"Новокаин-Дарница" – местный анестетик. Он назначается взрослым для проводниковой, эпидуральной и спинальной анестезии в хирургии, урологии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии, для блокад периферических нервов и нервных сплетений.

Фармацевтическая фирма "Дарница" – крупнейший украинский производитель лекарственных средств в натуральном выражении. Компания специализируется на производстве твердых и мягких лекарственных форм, растворов для инъекций в ампулах, капель, стерильных порошков для приготовления растворов для инъекций и инфузионных растворов. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

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