 Отель Ярославского получил международную премию International Hospitality Awards

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Українські новини".

На соискание премии в разных номинациях были выдвинуты 315 гостиниц, представляющих 21 страну Центральной и Восточной Европы. По итогам голосования в финале вышла 101 гостиница, из числа которых впоследствии были отобраны 28 победителей в своих категориях. Награды лучшим из лучших вручили на Гала-церемонии награждения премии International Hospitality Awards, состоявшейся 18 февраля в киевской гостинице InterContinental.

В финал номинации "Лучший бар при отеле" (Best bar in a hotel) также вышли Buddha Bar Hotel Budapest (Венгрия), River Side Hotel, Tbilisi (Грузия), Raddison Blu Sky Hotel (Эстония), Radisson Blu Carlton Hotel (Словакия), которые стали достойными конкурентами харьковского Premier Palace Hotel Kharkiv 5*.

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Напомним, Premier Palace Hotel Kharkiv 5* был возведен по инициативе и на средства бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал первой гостиницей класса люкс в Харькове. Общая сумма инвестиций в проект составила $126 млн.

Оператором строительства выступила группа DCH. В данный момент Premier Palace Hotel Kharkiv 5* является не только лучшей гостиницей Харькова, но и одной из самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы в целом. Европейские стандарты обслуживания, изысканный стиль и высокий технический уровень позволили гостинице Premier Palace Hotel Kharkiv 5* в кратчайшие сроки завоевать доверие самых взыскательных клиентов, в числе которых политики мирового уровня, звезды кино, музыки и спорта.

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