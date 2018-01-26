 "Центрэнерго" обязалось покупать весь уголь госшахт Львовско-Волынского бассейна

Об этом говорится в обнародованном компанией письме за подписью и.о. главы "Центрэнерго" Олега Коземко от 26 января, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, между ПАО "Центрэнерго" и государственным трейдером ГП "Держвуглепостач" подписаны соглашения на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства ГП "Львовуголь".

Кроме этого, "Центрэнерго" обратилось к ГП "Держвуглепостач" с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна. ПАО "Центрэнерго" письмами от 25 января также выразило готовность приобрести весь предложенный уголь на условиях действующего договора.

По информации "Укрзализныци", вчера на Трипольскую ТЭС ("Центрэнерго") уже завезли 692 тонн угля Львовско-Волынского бассейна.

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Накануне профсоюз работников угольной промышленности Украины (ПРУП) и Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) потребовали от госкомпании "Центрэнерго" немедленно возобновить поставки угля с государственных шахт ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

Об этом написали лидеры шахтерских профсоюзов в письме, направленном в адрес руководства ПАО "Центрэнерго", президента Украины и министра энергетики. В частности, шахтерские профсоюзы обвинили "Центрэнерго" в нарушении вертикальной интеграции государственных шахт и генерирующих компаний, которая ранее давала гарантию сбыта своей продукции государственным шахтам.

По данным СМИ, с декабря 2017 года "Центрэнерго" сменил основного поставщика угля на свои ТЭС, в результате чего государственные шахты Львовско-Волынского бассейна испытывают трудности со сбытом своей продукции. Новым поставщиком "Центрэнерго" стало частное ООО "Краснолиманское", которое, по данным СМИ, находится в собственности бизнесмена Виталия Кропачева и окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщалось, ранее в ДТЭК Рината Ахметова заявили, что "Центрэнерго", начиная с декабря 2017 года, отказывается покупать уголь у предприятий энергохолдинга. В связи с этим ДТЭК прекратил закупку угля у госшахт Львовско-Волынского бассейна для "ДТЭК Западэнерго".

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