 Ярославский ищет в Давосе партнеров для развития ХТЗ и софинансирования "Сухой балки"

Об этом Ярославский сообщил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На ХТЗ работало в свое время 45 тыс. человек, и завод выпускал 50 тыс. тракторов, а сейчас работает 3 тыс., и он выпускает 1 тыс. тракторов. Есть свободные мощности для других производств. Хочу привлечь партнеров", – сказал бизнесмен.

Ярославский напомнил, что приобрел ХТЗ в апреле 2016 года "практически в разрушенном состоянии".

"Завод год стоял, потерял практически все рынки сбыта. Я хочу вдохнуть новую жизнь в него", – отметил владелец DCH.

По словам предпринимателя, фактически речь идет о намерении создать индустриальный парк на базе территории ХТЗ, которая занимает 150 га, а также увеличить число работающих на ней на порядок.

Говоря о развитии "Сухой балки", которую он купил в мае пришлого года у Evraz, Ярославский отметил перспективность этого предприятия и намерение привлечь софинансирование для реализации на нем новых проектов.

По его словам, он обсуждает такую возможность как с коммерческими банками, так и с международными финансовыми организациями, в частности, провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Со мной банки готовы идти в такие проекты", – заявил владелец DCH.

Ярославский отметил, что в этом году в своей поездке в Давос сосредоточился именно на таких "точечных конкретных встречах", которые, по его личному мнению, принесут больше пользы, чем обсуждение общеэкономической перспективы Украины и ее инвестиционного климата.

При этом бизнесмен подчеркнул, что Украина остается главным фокусом его инвестиций.

"Я говорил, что буду вкладывать в Украину и покупать украинские предприятия, и каждый год подтверждаю это реальными сделками: ХТЗ, "Сухая Балка", страховая компания ИНГО (купил в июле 2017 года – ред.). Это большие проекты и требуют тщательного внимания. Есть планы покупок и на 2018 год", – добавил Ярославский, отказавшись их конкретизировать.

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Напомним, группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых "УкрСиббанк", проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы – финансы, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес.

Структура активов DCH представлена, в частности, Международным аэропортом "Харьков", гостиницей Premier Palace Hotel Kharkiv 5*, сетью ТРЦ "Караван".

Как сообщалось, Ярославский в середине 2017 года также сообщил о возможности покупки у российского "Внешэкономбанка" (ВЭБ) его украинской "дочки" – "Проминвестбанка" (ПИБ, Киев), на тот момент 13-го по размерам активов на украинском рынке. Однако Нацбанк вернул ему документы, так как бизнесмен не получил согласования у продавца – российского ВЭБ.

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