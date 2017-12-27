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 Международные и украинские инвестиционные банки спрогнозировали курс гривны на 2018 год

Согласно прогнозам крупнейших международных, государственных инвестиционных банков и консалтинговых фирм, средний курс гривны в 2018 году составит 28,1 грн/$.

Об этом говорится в материале БизнесЦензор КАКИМ БУДЕТ КУРС ГРИВНЫ В 2018 ГОДУ.

При этом, базовый прогноз украинских властей по курсу на 2018 год заложен в принятом законе о госбюджете. Госбюджет был сформирован исходя из того, что среднегодовой курс гривны будет - 29,3 грн/$, на конец года - 30,1 грн/$.

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Аналитики и банкиры ожидают снижение среднего курса до 28 грн/$, тогда как на конец 2018-го года он не должен превысить 30 грн/$.

По мнению экспертов, ключевыми факторами, которые повлияют на курс гривны, станут высокая процентная ставка на резервные деньги, удешевление доллара на мировых рынках; игнорирование призывов к валютной либерализации.

Важное значение для курса будет играть ситуация на мировых сырьевых рынках, которая отражается на ценах на товары украинского экспорта и поступлениях валютной выручки.

В 2018 году Национальный банк ожидает, что цены и на сталь и на руду будут снижаться. Вероятно, их удастся компенсировать за счет повышения стоимости продовольствия, обусловленного низким урожаем в мире в текущем маркетинговом году.

Мировые цены на зерновые будут медленно расти на фоне сокращения объемов производства.

Курс гривны вы можете отслеживать в разделе БизнесЦензор Курс валют.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3041680
 
 
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Так багато пишуть про причини падіння курса гривни, а можна ж одним словом- крадуть!
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Только почему никто не пишет, что в 2018 нам нужно отдать 10 лярдов зелени, И тогда курс 30 покажется ещё очень хорошим. а то и рубль сможем догнать.
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Особенно как Лерка, которая ни дня в банке не работала......
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Как "удешевление доллара на мировых рынках" может привести к падению гривны?
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БизнесЦензорНовостиФинансыМеждународные и украинские инвестиционные банки спрогнозировали курс гривны на 2018 год
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